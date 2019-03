Napoli | Ancelotti fa fuori Malcuit per il Salisburgo

Napoli-Salisburgo - le probabili formazioni. Ancelotti punta su Insigne e Mertens per scardinare la difesa austriaca : Partiranno stasera e vedranno le gare di ritorno nella prossima settimana gli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: alle ore 21.00 toccherà al Napoli, che ospiterà il Salisburgo. I partenopei dovranno sfruttare al massimo il fattore campo per poi andare tranquilli in Austria a qualificazione già ipotecata. Ancelotti per provare a bucare la difesa austriaca ha scelto Insigne e Mertens, ma certamente le due punte avranno supporto ...

Napoli-Salisburgo - le probabili formazioni : Ancelotti si affida a Milik : NAPOLI SALISBURGO probabili formazioni – Sarà l’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov a dirigere la gara d’andata degli ottavi di Europa League tra Napoli e Salisburgo, in programma giovedì sera alle 21 al San Paolo. Si tratta della prima sfida tra le due squadre in una gara europea e la prima mai diretta dal fischietto di Kulbakov […] L'articolo Napoli-Salisburgo, le probabili formazioni: Ancelotti si affida a Milik ...

Ancelotti spiega il modello Ajax (l’ultimo appiglio dei seguitori del Napoli) : Non più top player, ora vivaio Con grande senso dell’originalità, l’Italia del calcio e anche il popolo dei seguitori del Napoli hanno scoperto il modello Ajax. Fino a ieri sera alle ore 20.59, il Napoli avrebbe dovuto emulare la strada dei top club: acquistare calciatori di personalità ed esperienza per puntare alle posizioni che gli competerebbero. Abbiamo già scritto – perché, ahinoi, tante cose abbiamo scritto – della ...

Napoli : Ancelotti - sereni con Salisburgo : Napoli, 6 MAR - ''L'ambiente è sereno la squadra è motivata e concentrata come contro la Juve. E' una partita molto importante e delicata, ma vedo una squadra consapevole che sa quello che deve fare e ...

Probabili formazioni Napoli Salisburgo/ Diretta tv : dubbi di Ancelotti a centrocampo : Probabili formazioni Napoli Salisburgo: Diretta tv, le scelte di Ancelotti e Rose per la partita valida per l'andata degli ottavi di Europa League.

Napoli : Ancelotti - sereni con Salisburgo : ANSA, - Napoli, 6 MAR - ''L'ambiente è sereno la squadra è motivata e concentrata come contro la Juve. E' una partita molto importante e delicata, ma vedo una squadra consapevole che sa quello che ...

Europa League – Verso Napoli-Salisburgo - a tutto Ancelotti : “ko con Juventus? Dispiace ma non ci sono ripercussioni” : Le parole di Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Salisburgo “L’Europa League sta crescendo, basta vedere gli ultimi vincitori, Manchester United, Atletico Madrid, squadre top“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. AFP/LaPresse “Stavolta ...

Napoli - Ancelotti Nessuna scoria post Juve. Insigne Chi tira i rigori può sbagliare : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo in programma domani sera, ore 21, al San Paolo. Dica, Ancelotti: le sembra una vigilia diversa rispetto ...

Napoli - Ancelotti : "Nessuna scoria dopo la Juve. San Gennaro non ci aiuta..." : Riecco l'Europa. Arriva pochi giorni dopo la conferma che il campionato sarà solo un affare della Juventus da qui al termine. Al Napoli resta il secondo posto e un traguardo ancora alla portata: l'...

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no» : Europa League La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. ...

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no : La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. Avremo di fronte ...

Napoli : le parole di Ancelotti e Zielinski alla vigilia della sfida contro il Salisburgo : vigilia di Europa League per il Napoli che, domani sera alle 21, affronterà il Salisburgo al San Paolo. In conferenza stampa l’allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti. Sull’aria che si respira in casa azzurra il mister ha detto: “L’ambiente è sereno e motivato. La squadra sa quello che deve fare e che non sarà una partita facile”. Il tecnico è ritornato sull’errore dal dischetto di Insigne contro la ...

Napoli-Salisburgo - conferenza stampa Ancelotti : “Gara non decisiva” : NAPOLI SALISBURGO conferenza stampa Ancelotti – Domani, alle ore 21, il Napoli ospiterà il Salisburgo in una gara fondamentale per la stagione. Agli azzurri ormai, sfumato il campionato e la Coppa Italia, non rimane che l’Europa. Ancelotti ha analizzato innanzi tutto la partita di domani sera parlando dell’avversario: “L’ambiente è sereno, siamo concentrati. Come contro […] L'articolo Napoli-Salisburgo, ...

Napoli - Ancelotti conferma l'undici anti-Juve : un solo cambio : Secondo il Corriere dello Sport contro il Salisburgo : 'In porta giocherà ancora Meret ; e la linea a quattro davanti a lui dovrebbe essere composta da Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui . Il portoghese, fuori sin dalla ...