MotoGp – Dall’obiettivo di stagione al rispetto per Rossi | Bagnaia stupisce | “non

(Di giovedì 7 marzo 2019) Peccoesordisce in, tutte le emozioni del neo pilota della Ducati Pramac alla vigilia del primo Gran Premio diIn vista del primo Gran Premio del campionato mondiale di2019, Peccosi prepara a vivere le emozioni che solo la classe regina sa regalare. Dopo essersi consacrato campione del mondo in Moto2, il pilota torinese palesa tutte le sensazioni alla vigilia del weekend in Qatar, senza trascurare i dati tecnici.“Nei test pre-stagionali abbiamo affrontato di tutto: dalla velocità facile della Malesia, a qualche difficoltà del Qatar che però hanno avuto un risvolto positivo. – ha spiegatoa Gazzetta dello Sport – Ad esempio mi sono accorto di come il vento non incidesse sui tempi dei migliori, mentre sui miei sì: questioni da tarare che poi ho sistemato. All’ultimo giorno abbiamo fatto una simulazione di ...