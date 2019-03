Morta Carolee Schneemann | regina della Body Art anni 60

tvzap.kataweb

(Di giovedì 7 marzo 2019) Addio all’artista statunitenseArt, famosa nel mondo per le sue performance, ma che amava definirsi ‘pittrice’. Nel 2017 è stata insignita del Leone d’Oro alla carriera57a Esposizione internazionale d’arteBiennale di Venezia. La videoartista e performer èmercoledì 6 marzo all’età di 79, come ha riferito la Galerie Lelong di New York che rappresentavaall’edizione online di ArtNews.Tutti i morti del 2019, le star e i personaggi che ci hanno lasciato: da Keith Flint a Luke Perry Il 3 gennaio èSylvia Chase, 80enne giornalista statunitense vincitrice di due Emmy e di un PeaAward. La Chase è considerata una delle donne pioniere del giornalismo d'inchiesta televisivo, al tempo dei suoi esordi quasi esclusivamente ...

evamacali : RT @AleRolandi: È morta la pioniera dell’arte femminista Carolee Schneemann - MauroPallido : è morta la grande Carolee Schneemann - AleRolandi : È morta la pioniera dell’arte femminista Carolee Schneemann -