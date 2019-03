Mondiale MXGP 2019 – Brutta botta per Febvre alla prima tappa - frattura dell’astragalo per il francese : Romain Febvre si fa male durante la prima tappa del Mondiale MXGP 2019, il francese si è rotto l’astragalo della caviglia destra Durante la seconda manche della prima tappa del Mondiale MXGP 2019, Romain Fabvre ha preso una Brutta botta alla caviglia destra. Il pilota francese, a pochi chilometri dal traguardo, è incappato in un incidente che potrebbe tenerlo fuori dalle piste per più di un mese e mezzo. Fabvre in Argentina si è ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : Tony Cairoli - dominatore in Argentina. Doppietta e un messaggio chiaro a Jeffrey Herlings : Signore e signori, questo è Tony Cairoli. A Neuquén, città situata nell’Argentina centro-occidentale, lo show del siciliano nel primo round del Mondiale 2019 di MXGP è servito. Era ardente il desiderio dei primi 50 punti e Cairoli lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile, ovvero in rimonta. Il centauro della KTM, infatti, veniva da una sfortunata Qualifying race nella quale la sua compagna di una vita si era ammutolita ...

Mondiale MXGP al via - Cairoli alla conquista del decimo titolo : “io come Cristiano Ronaldo” : Antonio Cairoli alla conquista del decimo titolo Mondiale MXGP, il pilota messinese parla alla vigilia del primo Gran Premio di stagione Dall’alto dei 9 titoli mondiali conquistati (proprio come l’amico Valentino Rossi) e con in testa il decimo da ottenere quest’anno, Antonio Cairoli si appresta ad esordire nel campionato Mondiale MXGP 2019 domani in Argentina. alla viglia del primo Gran Premio di stagione, in programma ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : i favoriti. Herlings e Tony Cairoli si giocano l’iride - ma occhio a Tim Gajser ed a Romain Febvre : Terra, sabbia, fango: questi sono gli elementi con i quali i centauri del Motocross debbono convivere per prepararsi alla stagione 2019 che sta per cominciare. Dal 3 marzo, in Argentina, non si potrà più scherzare perché vi saranno punti in palio e ogni minimo errore potrà far pendere la bilancia in favore dell’uno o dell’altro. Un campionato molto intenso quello che ci apprestiamo a vivere, composto da 20 appuntamenti e in cui ...

