Modern Family 10 al via | anticipazioni | novità e cast

(Di giovedì 7 marzo 2019) Torna la famiglia Pritchett per un penultimo ballo, la decima stagione dial via su Fox (Sky 112) da venerdì 8 marzo alle 21,00 in prima visione. Una stagione che si apre con la consapevolezza che le loro assurde vicende narrate in una Los Angeles quasi surreale volgono al termine perché nell’ufficializzare l’11esima stagione è stato già reso noto che saraà quella conclusiva.Il successo diLa serie creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan (entrambi sceneggiatori dello show Frasier) con la tecnica del mockumentary racconta le vicende di una famiglia allargata molto lontana dai canoni tradizionali. Nella sua storiaha ricevuto 22 Emmy, di cui 5 come Miglior serie comedy, e un Golden Globe come Miglior serie comedy.In una Los Angeles quasi surreale, le vicende della famiglia Pritchett, ...

