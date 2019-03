Messina | frana su costone vicino Altolia | scatta il rilevamento satellitare

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sarà un sistemaa monitorare per i prossimi due anni i movimenti franosi sui versanti rocciosi che sovrastano il villaggio di, frazione del Comune di. Ilsarà eseguito dalla ditta calabrese Algieri che, per un importo di oltre 130mila euro, si è aggiudicata anche la realizzazione delle indagini geognostiche sui terreni colpiti dalla devastante alluvione abbattutasi nel 2009 nella zona sud della Città peloritana. Ad affidare i lavori è stato l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce. “Si tratta – spiega il governatore Musumeci – di unalenta che da dieci anni mette a rischio l’incolumità dei residenti, specialmente in occasione di piogge persistenti. Grazie alle più moderne tecnologie adesso potranno essere acquisiti tutti ...

