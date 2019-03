Mercedes pronta a transizione vendite nuovo con l' e-commerce

F1 - la Mercedes sbarca a Barcellona per capire se sarà pronta a dominare ancora una volta : Febbraio, tempo di test pre-stagionali per quanto riguarda la Formula Uno. Tra due soli giorni, infatti, si inizierà a fare sul serio a Barcellona , con la prima quattro-giorni di prove che ci permetteranno di capire quali saranno i rapporti di forza in pista. Come accaduto negli ultimi cinque anni si incomincerà con una sola domanda: “La Mercedes sarà pronta a dominare la scena ancora una volta ”? Il quesito è di assoluta attualità e ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari è pronta a investimenti record per provare a superare la Mercedes : La Ferrari vuole a tutti i costi il Mondiale 2019 di Formula Uno. La frase non capita per caso, dato che la scuderia di Maranello è pronta a mettere mano al borsellino in maniera pesante per provare a interrompere l’egemonia della Mercedes che sta dominando in lungo ed in largo dal 2014. Come ha riportato l’edizione online di Marca.com, la scuderia emiliana ha pubblicato i propri conti dell’esercizio 2018 e il suo ...