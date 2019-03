Meleo | barriere della stazione Garbatella? Costruita prima del ’96

romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Roma – “Lametro dicome sapete ha due ascensori per l’accessibilita’ e quattro scale mobili. Sono stazioni realizzatedegli Anni 90, quando la normativa era diversa e l’obbligo degli abbattimenti dellearchitettoniche e’ del ’96. Atac riferisce che i due ascensori presenti innell’ultimo semestre hanno avuto una funzionalita’ pari circa al 98% e le scale mobili hanno funzionato per una media del 96%. L’azienda e’ comunque attiva sulla vicenda”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Linda, rispondendo a un’interrogazione del capogruppo di Fdi, Andrea De Priamo, durante il question time dell’Assemblea capitolina, che sosteneva come per i disabili fosse complicato accedere allalato viale Ostiense.Per ...