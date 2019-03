Marlene Kuntz - 24 luglio Pescara | Teatro D' Annunzio

Biglietti in prevendita per i concerti dei Marlene Kuntz nel 2019 - in tour per i 20 anni di Ho ucciso paranoia : Sono ufficiali i concerti dei Marlene Kuntz nel 2019 con Biglietti in prevendita a cominciare da venerdì 8 marzo. Gli spettacoli sono in programma a cominciare dalla prossima estate e che prenderà il nome di 30 : 20 : 10 MK² per festeggiare i 20 anni di Ho ucciso paranoia, pubblicato nel 1999. I numeri del titolo della tournée indicano gli anni di carriera della band (30), quelli dalla pubblicazione di Ho ucciso paranoia (20) e il numero di ...