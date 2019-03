Manuel Bortuzzo torna in piscina | L' acqua è la mia vita

Manuel Bortuzzo torna già in acqua. Il papà orgoglioso : 'Ha fatto in una settimana ciò che si fa in un mese' : Manuel, dopo un mese in ospedale, torna dunque in piscina per la riabilitazione : 'È il suo mondo, abbiamo scelto la clinica Santa Lucia proprio perché c'è una vasca di 25 metri, per lui è troppo ...

Manuel Bortuzzo - la rinascita comincia in piscina : “Questa è la mia vita” : Era la notte del 3 febbraio, poco più di un mese fa, quando un proiettile ha cambiato per sempre la vita di Manuel Bortuzzo. La promettente carriera del nuotatore trevigiano di 19 anni è terminata in quel momento, alla periferia di Roma Sud, mentre era fuori da un pub dove stava trascorrendo la serata con gli amici e la fidanzata. Erano in due e hanno detto di aver sparato per sbaglio. Uscito dall’ospedale per la riabilitazione nell’istituto ...

Manuel Bortuzzo ricorda la notte dell'incidente col suo primo "Ti amo" alla fidanzata Martina : La promessa del nuoto ha iniziato la riabilitazione per tornare a camminare. Era il 3 febbraio quando i colpi esplosi da uno scooter lo hanno paralizzato

La lettera di Giuseppe Giangrande - carabiniere paralizzato - a Manuel Bortuzzo : Non pensare che lo sport non sarà più parte di te, crediamo che anche se in modo diverso troverai un'altra strada per far parte di quel mondo. Hai la fortuna di avere una famiglia splendida che ti ...

Galenda - ex allenatore di Bortuzzo : 'L'ho guardato fare 320 vasche. Credo in Manuel' : TORINO - Come fa? Come riesce ad affrontare in questo modo quello che gli è accaduto? Dove trova la forza? Queste tre domande riecheggiano nella testa, ogni volta che il nome di Manuel Bortuzzo ...