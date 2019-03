Manuel Bortuzzo torna in piscina ad un mese dal ferimento VIDEO

Manuel Bortuzzo ha ricominciato a nuotare : Manuel Bortuzzo è tornato a nuotare in piscina. "Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi. Un'emozione bellissima. Ci vediamo presto", dice il 19enne colpito in una sparatoria a Roma tra il 2 e il 3 febbraio in un video pubblicato su Facebook, nella pagina "tutti con Manuel". Un video lo riprende mentre nuota nella piscina della Fondazione Santa Lucia. La nuotata, a poco più di un mese dall'aggressione che gli ...

