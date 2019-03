Manuel Bortuzzo ha ricominciato a nuotare

agi

(Di giovedì 7 marzo 2019) Manuel Bortuzzo è tornato ain piscina. "Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi. Un'emozione bellissima. Ci vediamo presto", dice il 19enne colpito in una sparatoria a Roma tra il 2 e il 3 febbraio in un video pubblicato su Facebook, nella pagina "tutti con Manuel".Un video lo riprende mentre nuota nella piscina della Fondazione Santa Lucia. La nuotata, a poco più di un mese dall'aggressione che gli è costata la paralisi delle gambe a cause del colpo di un proiettile sparato mentre era con la fidanzata Martina, anche lei nuotatrice delle Fiamme Gialle. Gli aggressori, fermati il 6 febbraio, hanno ammesso di aver sparato per errore.Bertuzzo, si è sottoposto in questo periodo a faticose sedute di fisioterapia e altri trattamenti anche grazie all'aiuto di appositi macchinari, fino al 'debutto', da convalescente, in ...

