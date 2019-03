Manchester United | Solskjaer in lavanderia | ritorno alla normalità dopo la grande impresa

PSG-Manchester United 1-3 - show a casa Lingard : tifo da stadio e dedica a Solskjaer. VIDEO : Alzi la mano chi avrebbe scommesso sul passaggio del turno del Manchester United , qualificato ai quarti di finale di Champions League al termine di una clamorosa rimonta al Parco dei Principi. ...

La cura Solskjaer fa miracoli. Il Manchester United vola - verrà riconfermato? : La cura Solskjaer fa miracoli. Il Manchester United vola, verrà riconfermato? Quando è subentrato a José Mourinho lo scorso 19 dicembre 2018, forse nessuno si sarebbe aspettato un rendimento simile da parte di Ole Gunnar Solskjaer alla guida del Manchester United. Da quel giorno i Red Devils hanno completamente cambiato rotta in tutte le competizioni. E ieri sono stati la prima squadra nella storia a superare una fase ad eliminazione ...

Manchester United - chiamatelo Olegend : Solskjaer dipinge imprese : Alcuni dei quali dal peso specifico non indifferente nell'economia tecnica della squadra. Ecco la lista: Darmian, Herrera, Jones, Lingard, Martial, Mata, Matic, Pogba, Sanchez e Valencia. Non ci ...

Calciomercato Juventus - forse pronti 140 milioni del Manchester United per Dybala : Continuano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala, nonostante questo sia un momento cruciale per il club bianconero. La Juventus deve infatti affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid (l'andata al Wanda Metropolitano è finita 2 a 0 per gli uomini di Diego Simeone). Su Dybala ci sono numerose squadre, tra le quali il Manchester United. I Red Devils hanno clamorosamente eliminato il Paris ...

Quando una squadra decide di giocare contro un allenatore : l’incredibile metamorfosi del Manchester United : E’ andata in scena un’altra clamorosa giornata valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, non solo la Roma in campo con i giallorossi che hanno salutato la competizione dopo la sconfitta contro il Porto, grandi emozioni anche e soprattutto nel match tra Psg e Manchester United. Incredibile eliminazione del club francese e nuova impresa dei Red Devils, risultato di 1-3 e deciso da un calcio di rigore trasformato da ...

PSG-Manchester United - Neymar attacca il Var su Instagram : 'Una vergogna' : Un'eliminazione tanto sofferta quanto inaspettata che ha lasciato inevitabilmente strascichi in casa Paris Saint Germain . Brucia moltissimo per i parigini la pesantissima sconfitta interna contro il ...

PSG - l’Equipe annienta Buffon dopo la disfatta con il Manchester United : voto in pagella pessimo per l’ex Juve : Il portiere del Paris Saint-Germain ha ricevuto un voto impietoso dal quotidiano francese dopo la sua prestazione di ieri Gigi Buffon sul banco degli imputati per l’eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League, gli errori del portiere italiano hanno pesato secondo la stampa francese nel ko arrivato al Parco dei Principi contro il Manchester United. A confermarlo è il voto ricevuto in pagella dall’ex Juventus da ...

PSG-Manchester United - l’umiltà di Thiago Silva davanti ai tifosi : “chiedo scusa” : Thiago Silva si scusa con i tifosi del PSG dopo la brutta disfatta della squadra francese agli ottavi di Champions League contro il Manchester United “Abbiamo buttato via tutto. Chiedo scusa ai nostri tifosi. Ma anche se siamo tristi dobbiamo continuare, ci resta il campionato. È un momento di tristezza. Il rigore? Spiace perché è successo a fine partita. Non ho visto le immagini, era una decisione dubbia, ma in tre hanno deciso così ...