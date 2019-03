Manchester City | la Uefa apre un' inchiesta per violazione del Fair Play Finanziario

La UEFA ha aperto un’inchiesta sul Manchester City per presunte violazioni del Fair play finanziario : La Commissione di controllo finanziario della UEFA — l’organo che vigilia sul rispetto delle norme del Fair play finanziario — ha aperto un’inchiesta sul Manchester City, squadra campione in carica del campionato inglese e attualmente agli ottavi di Champions League. L’inchiesta

Pronostico Manchester City Vs Watford - Premier League 09-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Watford, Premier League 30^ Giornata, Sabato 9 Marzo 2019 ore 18.30Manchester City / Watford / Premier League / Analisi – Dopo il sorpasso dell’ultimo turno, il Manchester City di Guardiola punta a restare in testa fino al termine della stagione, per conquistare la seconda Premier League di fila. All’Etihad, i Citizens ospiteranno nel trentesimo turno il Watford, che sta ...

Le notizie del giorno – Il Manchester City è nei guai : Le notizie del giorno – Situazione sempre più delicata per il Manchester City, il club inglese sta disputando una stagione importante in campionato e Champions League ma deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo. Nel dettaglio nuove rivelazioni della rivista tedesca Der Spiegel, si parla di sponsorizzazioni fittizie, in particolar modo si sta indagando sull’Abu Dhabi United Group, il fondo d’investimento del proprietario ...

Premier League : flop Liverpool nel derby - Manchester City primo. Sarri batte il Fulham con i "fedelissimi" : Il Liverpool viene fermato sullo 0-0 dall' Everton nel derby di Goodison Park e perde la vetta della Premier League, con il Manchester City ora in vantaggio di un punto sui Reds. Brutta partita per ...

Manchester City sempre più nei guai : adesso la Champions è a rischio : Situazione sempre più delicata per il Manchester City, il club inglese sta disputando una stagione importante in campionato e Champions League ma deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo. Nel dettaglio nuove rivelazioni della rivista tedesca Der Spiegel, si parla di sponsorizzazioni fittizie, in particolar modo si sta indagando su sull’Abu Dhabi United Group, il fondo d’investimento del proprietario Sheik Mansour: sarebbero ...

Manchester City - pronti 400 milioni di euro per i rinforzi estivi : Lo scrive Star, rilanciando una vecchia idea del presidente Khaldoon Al Mubarak di costruire la squadra più forte del mondo. Pep Guardiola, allenatore dei 'citizens', intanto, vorrebbe portare un ...

Ok squadre di Manchester - City in vetta : ANSA, - ROMA, 2 MAR - Giornata da incorniciare per le due squadre di Manchester: sia il City sia lo United, infatti, hanno vinto i rispettivi confronti validi per la 29/a giornata della Premier League.

