Maltempo | in salvo gli alpinisti bloccati sul Monte Bianco

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sono stati tratti inda un elicottero i duelituania causa delsulla Tour Ronde, nel massiccio del, a 3.800 metri. Sono in buone condizioni fisiche.Il velivolo del Peloton de gendarmerie d’haute montagne di Chamonix è riuscito ad approfittare di una schiarita. Una squadra di soccorritori italo-francese (Soccorso alpino della guardia di finanza, Soccorso alpino valdostano e gendarmi) era partita via terra per tentare di raggiungerli.A causa del pericolo valanghe è dovuta rientrare dopo essere arrivata a quota 3.500 metri.L'articolo: inglisulMeteo Web.

pa_salvo : RT @vitopetrocelli: I fondi per l’emergenza maltempo stanziati per la Basilicata #ProteggItalia - pa_salvo : RT @GiuseppeConteIT: 11 miliardi contro il dissesto idrogeologico, per messa in sicurezza del territorio e interventi d’emergenza per il ma… - zazoomblog : Maltempo Campania: 5 persone bloccate dalla neve e poi tratte in salvo dai Carabinieri - #Maltempo #Campania:… -