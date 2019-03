Maltempo Friuli | Zannier | “Assegnati 500mila metri cubi da esboscare”

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Il post emergenza vale 450 milioni” : “Un’operazione monumentale che con affetto chiamerei “Zamberletti 2.0″ perché si ispira ad un modello che ha fatto la storia della nostra Regione”. Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile e soggetto attuatore dell’emergenza Maltempo, Riccardo Riccardi, ha presentato a Tolmezzo il piano da 450 milioni di euro che nel triennio 2019-2021 farà fronte ai danni causati dal ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Aprire subito i tavoli di lavoro per Sappada” : “Vogliamo potenziare l’importante lavoro svolto dalla Regione con il Comune di Sappada (Udine) per la piena integrazione della località montana al Fvg. Sono già state messe in campo una serie di azioni per risolvere i primi problemi burocratici ma è necessario adottare una soluzione strutturale che possa accompagnare Sappada lungo tutto l’iter procedurale”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Attesi altri 80 mln per i danni da Roma” : Per il ristoro dei danni causati dal Maltempo dello scorso ottobre in Friuli Venezia Giulia si attendono circa 80 milioni di euro in due anni dalla ripartizione dei fondi ex articolo 24 quater del dl 119/2018, risorse che andranno a sommarsi ai 277 milioni di euro, stanziati ieri con decreto del Consiglio dei ministri. Lo annuncia il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, a margine dell’incontro con il ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 500mila euro dalla Protezione Civile regionale : “Abbiamo disposto di trasferire 500mila euro dal fondo regionale di Protezione Civile a quello per la gestione delle emergenze in agricoltura, dando seguito a quanto stabilito nell’incontro di gennaio fra tutti gli assessori coinvolti nella gestione dell’emergenza causata dall’uragano Vaia, e confermando così la nostra piena attenzione verso il settore forestale colpito dal Maltempo“: lo rendono noto il ...

Maltempo Friuli : da Roma 1 - 5 mln di euro per imprese e privati : “Riceveremo dal Governo 1 milione e mezzo di euro, che riguardano i danni subiti dai privati e dalle attivita’ produttive. E’ quello che abbiamo chiesto raccogliendo le istanze ricevute. Tutto il resto che attiene alle altre opere sara’ oggetto di un successivo provvedimento”. Lo ha detto oggi a Monfalcone il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, in merito allo stanziamento di 95,7 ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “La filiera in legno può uscire rafforzata” : “La tempesta Vaia ha imposto la necessità di fare gioco di squadra e di cambiare modalità di approccio nella gestione del legno per mantenere il valore aggiunto dell’intera filiera sul nostro territorio. La filiera legno può uscire rafforzata da questo evento, a patto di accettare una delle sfide del futuro, che consiste proprio nel lavoro di squadra”. Così l’assessore Zannier in occasione della consegna di un assegno del ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : attivi 255 volontari della Protezioni civile : Sono 255 i volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che si sono attivati finora per il monitoraggio sul territorio e interventi durante l’ondata di Maltempo che sta attraversando in queste ore la regione. Secondo l’aggiornamento diffuso dalla Sala operativa, nel pomeriggio, su indicazione del sindaco, e’ stata chiusa ad Ampezzo una strada comunale senza pero’ provocare l’isolamento di alcuna ...

Maltempo - Friuli Venezia Giulia : tanta pioggia - frane e allagamenti : allagamenti, caduta di alberi e frane sono stati segnalati nel corso della mattinata in Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che sta attraversando la regione. Tra la mattina e il primo pomeriggio – spiega la Protezione civile regionale – le precipitazioni hanno avuto una tregua, specie sui monti, mentre il vento si è attenuato. Un altro fronte, più moderato e con aria più fredda, sta risalendo l’Adriatico ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e allagamenti - fino a 338 mm sulle Prealpi Giulie e un metro di neve a 1800 m : piogge intense nella notte in Friuli Venezia Giulia: in val Canale e nella pedemontana si sono registrati alcuni allagamenti mentre si sono ingrossati i principali corsi d’acqua di pianura (Livenza, Tagliamento, Torre, Natisone, Judrio, Isonzo e Vipacco). Attualmente i livelli sono ancora in lieve aumento. A Grado si è registrato un picco di alta marea alle 07:40 con acqua alta nella zona del porto. Gli impianti sciistici di Piancavallo, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Soccorso Alpino : massima prudenza nelle zone montane : Il Soccorso Alpino e Speleologico FVG fa fronte comune con la Protezione Civile nel comunicare prudenza in relazione al prossimo evento di Maltempo che interesserà la regione con particolare riferimento alle zone impervie alpine e prealpine. Forti piogge e forti nevicate sono previste nelle prossime 24/48 ore. La nuova neve andrà a depositarsi su strati a debole coesione con il pericolo di valanghe spontanee che potrebbero interessare anche la ...

Maltempo : migliora la situazione meteo in Friuli Venezia Giulia : migliorano le condizioni meteo in Friuli Venezia Giulia dopo le deboli nevicate cadute nelle ultime ore in diverse parti della regione e in particolare su pianura e costa. Le precipitazioni – informa l’Osmer – si sono attenuate, anche se rimane il rischio di formazione di ghiaccio al suolo soprattutto sul Carso e in montagna. Sulle Alpi Giulie e Canin – riferisce il bollettino valanghe – il pericolo valanghe ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 43 milioni euro dedicati a interventi prioritari : Entro una settimana le direzioni regionali competenti presenteranno le priorità di intervento rientranti nei 43 milioni di euro stanziati dalla Regione per i territori del Friuli Venezia Giulia colpiti dal Maltempo di fine ottobre. Inoltre, sono in via di perfezionamento le procedure amministrative per l’affidamento dei lavori e l’esecuzione delle opere in un quadro di coinvolgimento e di condivisione con gli enti locali. Questo il ...

Maltempo - Canale Monfalcone : dalla Regione Friuli 600.000 euro : Tra progettazione e lavori, costera’ circa 600mila euro, a carico del Fondo regionale per la Protezione civile, la messa in sicurezza della banchina sinistra del Canale Valentinis di Monfalcone, gia’ colpita dalle mareggiate nel 2017 e ulteriormente danneggiata dal Maltempo di fine ottobre scorso. Lo annuncia in una nota il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, recependo la ...