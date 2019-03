Luigi Di Maio ridicolizzato | anche Pierluigi Bersani infierisce in diretta | Come

Luigi Di Maio oltre il ridicolo : "Sulla Tav niente crisi - ma è tosta". Il suicidio grillino in diretta : "crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso si". Luigi Di Maio raggiunto da Affaritaliani.it non si può nascondere dietro un dito, ammettendo che il confronto con Giuseppe Conte e Matteo Salvini sulla Tav è stato un mezzo fallimento. "Ci riproviamo oggi", assicura il leader del Movimento 5 Stelle,

Nel paese di Di Maio spunta l’ex attaccante compagno di Maradona : “Ringraziamo Luigi” : Il numero 18 ha giocato con Diego Armando Maradona. «Ero nella rosa del Napoli campione d’Italia del 1986. Poi ho fatto tutta la carriera fra serie B e C. Acireale, Fidelis Andria, Catanzaro, Benevento. Con l’Arezzo ho disputato la mia stagione migliore: 11 gol da seconda punta. Da quel momento, le cose sono andate peggiorando». Infatti, dopo esser...

Luigi Di Maio al tavolo con una proposta : "Ok ai bandi - ma soldi dirottati sul Frejus" : "Se i bandi di gara della Tav dovessero partire l'unica opzione sul tavolo è dirottare quei soldi sulla linea del Frejus. Questa è nostra posizione inderogabile". Luca Carabetta, il deputato che per il Movimento 5 Stelle segue da sempre il dossier dell'Alta velocità e che in questo momento è tra le persone più vicine a Luigi Di Maio, illustra la proposta che con la quale il vicepremier grillino si ...

Luigi Di Maio beccato con una misteriosa bionda : le foto del tenero abbraccio : Il settimanale 'Chi' pubblica le foto del vicepremier in compagnia di una sconosciuta bionda a Siviglia

Luigi Di Maio minaccia Matteo Salvini sulla legittima difesa : "Quella legge non ci piace" : Una minaccia velata da parte del M5s sulla legittima difesa. A parlare è Luigi Di Maio, che spiega come il provvedimento voluto dalla Lega e Matteo Salvini "non entusiasma" i grillini. Spiega il capetto politico: "Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S - sottolinea Di M

Luigi Di Maio - oggi parte il reddito di cittadinanza : ecco quanti immigrati incassano a spese tue : Tra i destinatari del reddito di cittadinanza, i nuclei familiari composti da soli cittadini italiani sono un milione 56 mila, circa l' 81% del totale delle famiglie beneficiarie, mentre quelli formati da soli stranieri, cittadini dell' Ue ed extracomunitari, sono 150 mila (11,5%). Di queste ultime,

Quanto guadagna Luigi di Maio : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio e dichiarazione redditi Luigi Di Maio, Quanto guadagna e lo stipendio Ma, in sostanza, Quanto guadagna chi è stato posto a capo dell’ esecutivo? Per rispondere a questa domanda, in ossequio a una mai tramontata esigenza di chiarezza e trasparenza, sono spuntate le dichiarazioni dei redditi della squadra di governo di Giuseppe Conte. Oggi riprenderemo la classifica redatta da Libero dei redditi più alti ...

Luigi Di Maio terrorizzato dall'affluenza alle primarie Pd : la "proposta indecente" a Zingaretti : Quel milione e mezzo in coda ai gazebo del Partito democratico per le primarie hanno messo definitivamente in crisi Luigi Di Maio, sempre più convinto che quel voto per Nicola Zingaretti è anche un segnale d'allarme per la propria leadership e la sopravvivenza del Movimento cinque stelle. Ai fedelis

Luigi Di Maio - la profezia di Giampiero Mughini : "Attaccato con la sputazza - che brutta fine farà" : "Il governo è attaccato con la sputazza. I 5 Stelle andranno a precipitare ancora di più". Giampiero Mughini, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, interviene a proposito degli ultimi sondaggi sul gradimento dei partiti che segnano una crescita della Lega di Matteo Salvini e un crollo de

Tennis - Adriano Panatta : “Capisco le complicazioni sulle ATP Finals in Italia”. Luigi Di Maio : “Lavoriamo all’obiettivo” : Continua a tenere banco la questione della sede delle ATP Finals dal 2021 in avanti, e in particolare tutto ciò che si riferisce alla candidatura di Torino per ospitarle in un arco di tempo di cinque anni, una volta terminata l’attuale era di Londra. In particolare, sono un esponente della politica e uno dello sport a parlarne. Sul fronte politico, è Luigi Di Maio, attuale vicepremier, a dare un segnale, condividendo un messaggio della ...

Luigi Di Maio ridicolizzato da Fioravanti - ex 'ministro dello sport M5s' : 'Alle europee si rischia la batosta' : Un anno fa era il ministro dello sport designato da Luigi Di Maio per il governo M5s , poi l'ex nuotatore e olimpionico azzurro Domenico Fioravanti è stato dimenticato, calpestato dalla formidabile ...

Luigi Di Maio pronto al dialogo con il neo-segretario del Pd sul salario minimo : A poche ore dall'elezione a segretario del Partito Democratico di Nicola Zingaretti, il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha colto l'attimo per augurargli in bocca al lupo e invitarlo a collaborare sul tema del salario minimo orario a tutte le categorie di lavoratori. Si tratta del disegno di legge numero 658, portato in Senato lo scorso 12 luglio, con la prima firma di Nunzia Catalfo e in discussione in Commissione Lavoro ...

Enrico Mentana - sondaggio TgLa7 : tsunami Pd su Luigi Di Maio - 5 Stelle travolti. Fine dell'avventura? : Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana forse è destinato a cambiare il quadro politico e a porre la parola Fine all'avventura del Movimento 5 Stelle nata il 4 marzo 2018. Esattamente un anno dopo il trionfo alle politiche, infatti, Luigi Di Maio e soci si ritrovano a battagliare con il Pd a