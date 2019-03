Luca Banti | la tragedia dell' arbitro | la madre si sente male | il padre chiama i soccorsi

Tragedia Luca Banti : la mamma si sente male - il padre muore d’infarto : Una Tragedia incredibile ha colpito la famiglia dell’arbitro Luca Banti , ieri mattina il padre dell’arbitro è stato colpito da infarto mentre pochi minuti prima la mamma aveva accusato un malore. Il marito aveva chiamato subito i soccorsi ma probabilmente a causa della preoccupazione si è sentito male ed è morto. L’AIA ha espresso cordoglio per la Tragedia : “Il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi ed il Vice Narciso ...

Dramma per l'arbitro Luca Banti : malore per la madre - il papà muore d'infarto : Tragedia in casa di Luca Banti , il noto arbitro livornese di Serie A: ieri mattina all'alba il papà è morto , stroncato da un infarto. Pochi minuti prima, la mamma dell'arbitro aveva accusato un ...