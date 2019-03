LIVE Eintracht Francoforte-Inter | Europa League 2019 in DIRETTA | trasferta durissima in

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) Buonasera e benvenuti alladi, andata degli ottavi di finale dell’di calcio. I nerazzurri saranno impegnati sul campo dell’ostica formazione tedesca in una partita fondamentale per il prosieguo dell’avventura nella seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Luciano Spalletti vogliono ottenere un risultato importante inper poi giocarsi il tutto per tutto settimana prossima di fronte al proprio pubblico di San Siro. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e che potrebbe decidersi sui singoli dettagli, i meneghini sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari che è costata il terzo posto in classifica e dunque dovranno prontamente reagire contro la quinta forza della Bundesliga che ha tutte le carte in regola per sognare in grande.L’è sempre alle prese ...

StadioSport : Eintracht Francoforte-Inter, Diretta Streaming Live, andata ottavi di Europa League, 07-03-2019 -… - CalcioNews24 : Eintracht-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla - Laurezio : Andata degli ottavi per l'Inter sul temibile campo di Francoforte, squadra imbattuta nel girone -