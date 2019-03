LIVE Biathlon | Staffetta mista Mondiali 2019 in DIRETTA | l’Italia sogna una medaglia col

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale delladeidiin programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 7, alle ore 16.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch.Rispetto alla formazione schierata a Pokljuka ad inizio stagione c’è un avvicendamento, ovvero ci sarà Lukas Hofer in terza frazione, mentre la chiusura sarà affidata a Dominik Windisch. Nelle prime battute di gara confermate Lisa Vittozzi al lancio e Dorothea Wierer in seconda. Le prime due frazioni, riservate alle donne, saranno lunghe 6 km, mentre le ultime due, a carico degli uomini, saranno lunghe 7.5 km.La Norvegia ha deciso di schierare Johannes Boe in terza frazione, per provare a scavare un solco incolmabile per tutti, dato che anche al femminile dovrebbe avere due interpreti molto solide. ...

zazoomnews : LIVE Biathlon Mondiali 2019 in DIRETTA: come vedere in tv la staffetta mista. Orario e programma - #Biathlon… -