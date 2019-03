LIVE Biathlon | Mondiali 2019 in DIRETTA | come vedere in tv la staffetta mista Orario e

LIVE Biathlon - Staffette mista e single mixed Soldier Hollow in DIRETTA : alle 22.00 l’Italia ci riprova nella staffetta mista : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Soldier Hollow (Stati Uniti), valide per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi americane andranno in scena la staffetta singola e la staffetta mista che premieranno la squadra migliore nel solito abbinamento tra velocità sugli sci e al poligono. nella single mixed vedremo all’opera l’accoppiata composta da Dorothea Wierer e da Lukas Hofer ...

LIVE Biathlon - Staffette mista e single mixed Soldier Hollow in DIRETTA : Italia all’assalto del podio! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Soldier Hollow (Stati Uniti), valide per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi americane andranno in scena la staffetta singola e la staffetta mista che premieranno la squadra migliore nel solito abbinamento tra velocità sugli sci e al poligono. Nella single mixed vedremo all’opera l’accoppiata composta da Dorothea Wierer e da Lukas Hofer ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Johannes Boe vuol rimontare - Hofer e Windisch vogliono inserirsi nella lotta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento maschile a Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Siamo reduci da una sprint nella quale tante sono state le cose inattese. In primis il mancato podio del norvegese Johannes Boe. Dopo aver dominato la scena nei primi due giri e un poligono impeccabile, l’asso scandinavo è incappato in una serie nera in piedi (4 errori) che lo ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 febbraio : ITALIA MAESTOSA - Pellegrino-De Fabiani doppietta a Cogne! Ora il biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 16 febbraio), siamo nel pieno della stagione più fredda dell’anno e ci aspetta grande spettacolo. Riflettori puntati in particolar modo sui Mondiali di sci alpino che entrano nel weekend conclusivo, ad Are (Svezia) andrà in scena l’attesissimo slalom femminile con la resa dei conti tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova: la statunitense ha dominato la stagione ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Olsbu per riaprire tutto - Wierer e Vittozzi devono difendersi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile a Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi statunitensi andrà in scena una gara che delineerà ulteriormente la classifica generale. Il trionfo nella sprint della norvegese Marte Olsbu Røiseland, devastante sugli sci stretti e precisa al poligono, ha riportato in auge le quotazioni della scandinava nella sfida per ...

LIVE Biathlon - Sprint Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Boe tradito dal vento - vince Christiansen. Troppi errori al poligono per Hofer e Windisch : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile a Soldier Hollow, tappa valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi che nel 2002 furono territorio di gare delle Olimpiadi Invernali, siamo pronti a gustarci un altro grande spettacolo e le emozioni non mancheranno di certo. Ci si aspetta un nuovo trionfo del norvegese Johannes Boe. Il 25enne nativo di Stryn, nel tormentato round di Canmore (Canada), è riuscito ...

LIVE Biathlon - 7.5 km Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Olsbu micidiale! Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi perdono qualcosa sulla norvegese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Soldier Hollow, vicino a Salt Lake City, nello Utah: oggi, giovedì 14, alle ore 19.15 italiane in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier. Innanzitutto mancheranno la slovacca Paulina Fialkova, che così alza definitivamente ...

Biathlon - Sprint femminile Soldier Hollow 2019 LIVE : a che ora inizia e come vederla in tv e diretta streaming : Si ricomincia. La Coppa del Mondo di Biathlon, dopo l’esperienza decisamente problematica di Canmore (Canada) culminata con l’annullamento delle Sprint femminile e maschile dell’ultimo giorno di gare, prosegue l’esperienza nordamericana e passata dall’Alberta allo Utah negli Stati Uniti. Si gareggerà per l’esattezza a Soldier Hollow, laddove si disputarono le gare olimpiche del 2002. Un grande ritorno dopo 17 ...

LIVE Biathlon - Sprint Canmore 2019 in DIRETTA : orari delle gare di oggi (10 febbraio) e come vederle in tv e streaming : Giornata di chiusura per la settima tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon, in corso di svolgimento a Canmore (Canada). Il programma del weekend è stato modificato in più riprese a causa del freddo polare che sta colpendo questa località, con le temperature che hanno toccato anche i -30°C. Nella serata italiana sono in programma due Sprint (originariamente erano previste due prove mass start), con la competizione maschile che comincerà ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 febbraio : grande attesa per le staffette del biathlon : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di questo 8 febbraio. Tante carne al fuoco, o forse, al gelo quella che ci apprestiamo a gustare…Da non perdere i Mondiali di sci alpino che assegneranno le medaglie nella combinata femminile. Assente Mikaela Shiffrin tante saranno le candidate al successo e la nostra Federica Brignone vorrà provarci. Poi sarà la volta dei Mondiali sulle singole distanze di speed skating dove ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Canmore 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per guidare l’Italia alla vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore, in Canada: oggi, venerdì 8 febbraio, alle ore 22.45 italiane Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Lisa Vittozzi proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Alexia ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Canmore 2019 in DIRETTA : gara imprevedibile - Italia per la sorpresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×7,5 km maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore, in Canada: appuntamento oggi, venerdì 8 febbraio, alle ore 20.30 Italiane. Sul difficilissimo campo gara nordamericano proveranno a stupire tutti gli Italiani: in corsa Thomas Bormolini, Dominik Windisch (eccellente quinto ieri), Thierry Chenal e Lukas Hofer. Mission impossible per il podio, si può ...