L' intervista a Paola Dee e Brezet | i Dj preferiti della movida romana LGBT da 20 anni

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Con il vicino arrivoprimavera e quindi del bel tempo, le grandi e piccole città diventano palcoscenico di eventi, mostre, concerti e serate in discoteca.In particolare a Roma da marzo in poi, complice una temperatura più mite e l’allungamento delle giornate, c’è l’imbarazzoscelta....

RSaluzzi : RT @NinettaOrlando: Oggi io seguirò la trasmissione con voi, sia per assaporare l'emozione del tutto, sia per rivedere la la bellissima int… - SempreSperare : RT @NinettaOrlando: Oggi io seguirò la trasmissione con voi, sia per assaporare l'emozione del tutto, sia per rivedere la la bellissima int… - Annuccell : RT @NinettaOrlando: Oggi io seguirò la trasmissione con voi, sia per assaporare l'emozione del tutto, sia per rivedere la la bellissima int… -