Lillo | figli | vita privata e biografia Il vero nome dell’attore

termometropolitico

(Di giovedì 7 marzo 2019). Il, è il personaggio comico al quale Pasquale Petrolo deve la sua notorietà. Attore, comico, autore e conduttore TV italiano, Pasquale Petrolo nasce a Roma nell’agosto del 1962 (56 anni). Uomo di grande talento, che spazia dal cinema alla comicità e persino al disegno (è un fumettista), il successo Pasquale lo deve interamente al duo comico& Greg.Alessandro Preziosi:, fidanzata e carriera. Chi è l’attoreCosì nasceL’incontro fortunato tra Pasquale Petrolo e il collega e amico, Claudio Gregori, avviene in maniera del tutto casuale. Nel 1986, i due lavorano entrambi per la casa editrice Onmolloemme (oggi Acme) come autori di fumetti comici. Greg si occupa di “Sergio“, mentreè impegnato in “Zio Tibia“. Dopo il fallimento della casa ...

siamosolonoi6 : @lillo_letterio @matteorenzi Quanta gioventù! Ma non si vergognano per quello che vorrebbero lasciare a figli e nip… - roc3roc : @popolosovRai2 perché non riportate nero su bianco i dati riportati da Beretta che sono molto interessanti? Comunqu… -