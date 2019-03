Ligabue | il nuovo album ' Start' e il tour estivo | ' Questa cattiveria ci stuferà'

Ligabue - arriva 'Start' : l'atteso nuovo disco di inediti. E da giugno il tour in nove stadi : Ventiduesimo album che è una partenza nel vero senso della parola. Si intitola Start il nuovo disco di Luciano Ligabue in uscita l'8 marzo. arriva dopo un momento critico della sua vita, 'il più ...

Ligabue - il mio nuovo album essenziale : ANSA, - MILANO, 7 MAR - S'intitola 'Start' il nuovo album di Ligabue in uscita l'8 marzo. Anticipato dal singolo 'Luci d'America' e con una scaletta di dieci canzoni, il dodicesimo disco di inediti ...

C’è un po’ di Made in Italy nel nuovo album di Ligabue - Mai dire Mai riprende il monologo di Riko : Nel nuovo album di Ligabue c'è anche un po' di Made in Italy. Come rivelato da Spettakolo, nella tracklist di Start compare anche un brano che riprende Francoforte, monologo finale di Riko che prenderà vita nella prossima fatica discografica dell'artista emiliano. Il brano che si ispira al finale di Made in Italy con Stefano Accorsi s'intitola Mai dire mai ed emerge dai dettagli social che Ligabue ha rilasciato in questi giorni che precedono ...

Il nuovo singolo di Ligabue è Polvere di stelle - al via le riprese del videoclip con i fan selezionati : Polvere di stelle è il nuovo singolo di Ligabue. Ad annunciarlo, tra le righe, è il rocker di Correggio che ha confermato di essere a lavoro sul videoclip dedicato al brano che arriverà in radio prossimamente dopo Luci d'America. Nei giorni scorsi, Ligabue aveva anche rilasciato un'anteprima del brano che aprirà ufficialmente l'era di Start, la cui pubblicazione è prevista per l'8 marzo. Tra gli spoiler anche La cattiva compagnia, per la ...

Ligabue presenta La cattiva compagnia - nuovo brano da Start dopo Luci d’America : Ligabue presenta La cattiva compagnia. Il nuovo brano è inserito in Start e potrebbe essere il nuovo singolo estratto dal prossimo lavoro del rocker di Correggio, atteso per l'8 marzo e dal quale ha già rilasciato Luci d'America. L'anteprima di La cattiva compagnia è stata rilasciata dall'artista sui suoi canali social, nei quali ha voluto dare un'anticipazione di quello che sarà con un piccolo frammento del brano da rilasciare a stretto giro ...

Ligabue/ Video : 'Torno al festival per presentare il mio nuovo disco Star' - Sanremo 2019 - : LIGABUE ritornerà sul palco dell'Ariston in occasione del festival di Sanremo 2019, a distanza di cinque anni dal suo debutto nella kermesse

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Ligabue con un grande debutto in copertina : È ufficiale la data d'uscita del nuovo album di Ligabue, del quale si conosce già il titolo. Il rocker di Correggio ha così deciso di arricchire questo giovedì di grandi annunci con il giorno esatto del suo ritorno discografico con Start, del quale ha già rilasciato Luci D'America. Il nuovo album sarà spedito sul mercato a cominciare dall'8 marzo, per cui è certo il suo ritorno dopo Made in Italy che ha rilasciato come primo concept album ...

La tracklist di Start di Ligabue : annunciate le canzoni del nuovo album : Si intitola Start il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue, anticipato dal singolo Luci d'America, già in rotazione radiofonica e in digital download. In Start ci saranno 10 tracce, da Polvere di stelle che apre la tracklist a Il tempo davanti che la chiude. Ancora noi, Quello che mi fa la guerra e poi Mai dire mai e Certe donne brillano oltre al già citato primo singolo Luci d'America. Nel disco ci saranno anche Vita morte e miracoli, La ...

Ligabue - la tracklist del nuovo album 'Start' - in attesa delle date del tour negli stadi - : ... "Polvere di stelle" "Ancora noi" "Luci d'America" "Quello che mi fa la guerra" "Mai dire mai" "Certe donne brillano" "Vita morte e miracoli" "La cattiva compagnia" "Io in questo mondo" "Il tempo ...

Luciano Ligabue : il nuovo album si intitolerà “Start” e uscirà a marzo : In estate il tour negli stadi! The post Luciano Ligabue: il nuovo album si intitolerà “Start” e uscirà a marzo appeared first on News Mtv Italia.

Start è il nuovo album di Ligabue atteso a marzo prima del tour estivo negli stadi : Settimana di grandi annunci per i fan, con il titolo del nuovo album di Ligabue finalmente ufficiale dopo il rilascio del singolo Luci d'America, al primo posto tra i brani più trasmessi in radio. Start è il titolo scelto per il suo nuovo capitolo discografico che aprirà a partire dal mese di marzo, dopo aver annunciato le date che lo riporteranno negli stadi a distanza di qualche anno dall'ultima calata nelle grandi arene dello sport. ...

“Luci d’America” - il nuovo video di Ligabue girato in California : "Luci d'America" è il titolo del nuovo brano di Luciano Ligabue (prodotto da Federico Nardelli) che anticipa il dodicesimo disco d'inediti in uscita a marzo (Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music) e che sarà presentato live in estate durante il tour negli stadi. Il video, scritto e diretto da Marco Salom, è stato girato in California. Il deserto lunare di Pinnacles, l'area disperata e malfamata di Skid Raw, le luci scintillanti di Hollywood, ...

La California nel video ufficiale di Luci d’America di Ligabue - nuovo singolo in attesa dell’album : Il video ufficiale di Luci d'America arriva dopo il rilascio del singolo che anticiperà il nuovo album atteso per il mese di marzo. Come già annunciato, la clip ufficiale si sviluppa tra le strade della California, così come suggerisce il titolo del brano che ha segnato il ritorno di Ligabue a poco più di due anni da Made in Italy. Luci d'America rappresenta quindi un assaggio di quello che sarà il nuovo album e che non sembra riportare ...

Audio e testo di Luci d’America di Ligabue - il nuovo singolo è un racconto a due dal sapore pop : Luci d'America di Ligabue anticipa il nuovo album atteso per il mese di marzo. Il ritorno del rocker di Correggio era atteso ormai da tempo, ma in pochi avrebbero immaginato che nuova musica sarebbe arrivata già nel mese di gennaio 2019. Il singolo, che rappresenta quasi un ritorno alle sonorità degli ultimi anni dopo la parentesi di Made in Italy, è un racconto a due nel quale si parla di viaggio e di coraggio, con un sound che presto ...