Ligabue | il mio nuovo album essenziale

Ligabue - mio album essenziale e senza giri di parole : Dieci brani, un titolo di una sola sillaba - "Start" - e la voglia di ritornare all'essenziale dopo il grande e complesso progetto di "Made in Italy". Luciano Ligabue presenta il suo nuovo disco, il dodicesimo di inediti, che a noi sembra, per citare lo scrittore Gianluigi Ricuperati, "una storia d'amore con la realtà", accompagnata da un suono di fondo che è al tempo stesso nuovo e profondamente legato allo stile del cantautore. Lo abbiamo ...