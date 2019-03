L' Europa si ferma | economia al palo | la Bce corre ancora in soccorso

Uomini e lupi sulle Alpi : "La nomination agli Awards conferma l'interesse dell'Europa" : Il progetto Life WolfAlps è tra i 15 finalisti del prestigioso Life Awards 2019: una sorta di premio Oscar della natura assegnato ogni anno dalla Commissione europea che riconosce il valore del lavoro ...

Eurostat - il Pil in Europa nel 2018 : Italia ultima - Germania ferma - Sky TG24 - : Pubblicati da Eurostat i dati relativi all'ultimo periodo dell'anno passato con il nostro Paese che si conferma l'unico con il segno negativo: -0,2%, il più basso, seguito dallo 0% della Germania

L'Europa è di fronte "a un tornante decisivo" - "il popolo chiede con urgenza di essere ascoltato" - ha affermato il Presidente del Consiglio ... : Economia e crescita Superare l'austerity significa "bilanciare crescita e stabilità" e impegnarsi a perseguire il valore della solidarietà sociale e dello sviluppo sostenibile, ha poi dichiarato ...

Se i grillini fermano la Tav gli italiani dovranno tornare i soldi all’Europa : I grillini rischiano di far fare all’Italia un’altra figuraccia internazionale ma anche di fare pagare ancora una volta il conto

Dal nord Europa in Italia su un bus di linea : fermato traffico di droga : Cocaina e marijuana viaggiavano sugli autobus di linea che una società del Milanese gestiva sulla direttrice Olanda-Belgio-Milano. Dopo alcune indagini, il traffico internazionale di droga è stato bloccato dai militari della Guardia di Finanza di Firenze. Dodici le misure cautelari, delle quali 11 in carcere.In manette sono finiti, tra gli altri, anche il presunto capo dell'organizzazione, un albanese residente a Prato, il titolare della ditta ...

M5s Europa : “Commissione Ue conferma stipendi record. Al presidente 27mila euro al mese”. Di Battista : “Osceni. Tagliarli” : Tagliare gli stipendi dei commissari europei. È quello che chiedono gli europarlamenti del Movimento 5 stelle. Una richiesta alla quale si associa Alessandro Di Battista, con un post su facebook: “Giorno dopo giorno stiamo individuando inaccettabili sprechi da parte delle Istituzioni europee, le stesse che, oltretutto, hanno sempre guardato gli italiani dall’alto verso il basso. É ora di finirla con queste oscenità!“, scrive ...

Mercato auto - l'Europa tiene ma crolla il diesel. Fca conferma quota nel Vecchio Continente e avanza in Usa : DETROIT - Due mercati dell'auyo stabili, ma con un'atmosfera diversa. Ieri l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, ha diffuso i dati di vendita 2018 nel Continente....

Giuseppe Conte in Niger - sferza l'Europa e promette aiuti per fermare i mercanti di uomini : Conte è sempre più "Giuseppe l'Africano". Perché per l'Italia, l'Africa è sempre più il core business, politico, economico, di sicurezza e contrasto al traffico di esseri umani. E di questa "sfida africana" il presidente del Consiglio vuol essere il player principale, supportato dal lavoro della nostra diplomazia guidata dal titolare della Farnesina Enzo Moavero Milanesi.Una scelta strategica, spiegano ad ...

Napoli - carica Mertens : 'Prendiamoci l'Europa League. E se la Juve si ferma...' : Dries Mertens, 31 anni, suona la carica. Afp Dries Mertens punta l'Europa League, non parla del suo contratto, in scadenza 2020, ma gonfia il petto per quanto fatto dal Napoli con qui. valore di ...

Sci alpino – Coppa Europa : Maurberger non si ferma più - l’azzurro domina la prima manche dello slalom in Val Censis : Formidabile Maurberger: domina la prima manche del secondo slalom consecutivo di Coppa Europa in Val Cenis con 86 centesimi di vantaggio su Brudevoll. Si riparte alle ore 13 Formidabile Simon Maurberger in Coppa Europa. Dopo il trionfo di domenica in Val Cenis, l’altoatesino ha dominato la prima manche del secondo slalom consecutivo in corso nella località francese. L’azzurro, leader della classifica generale, ha chiuso in ...

Derivati - l'ultima bomba finanziaria al cuore dell'Europa : cosa non può fermare neanche Draghi : Dalla Deutsche Bank ad altri colossi del credito, in tanti si sono concentrati a investire meno nell'economia reale e più nella deregulation finanziaria e la speculazione. Come rivelato anche dall'...