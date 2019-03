Leoni come animali da compagnia | 33enne sbranato e felini abbattuti

Animali : studio italiano - per i Leoni con diabete servono glucometri ad hoc : Arriva da uno studio firmato da veterinari italiani l’appello a sviluppare glucometri, cioè dispositivi in grado di misurare i livelli di zucchero nel sangue e di monitorare il diabete, ad hoc per tigri e leoni. Quelli disponibili per gli umani o per Animali di piccola taglia come cani e gatti, infatti, non sono efficaci sui grandi felini. Che, però, soffrono altrettanto spesso di diabete, una malattia in grado di mettere seriamente a ...