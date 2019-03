Leo Shoes Casarano | ad Aversa per riprendere la marcia

Pallavolo - Serie A : Azimut Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 1-3 - Buchegger mattatore : L’Azimut Leo Shoes Modena perde 1-3 con un’ottima Vero Volley Monza. Esordio per Lusetti che diventa uno dei tre più giovani a giocare in A1 Un PalaPanini con oltre 4500 presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Monza dell’ex Fabio Soli in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e ...

Volley - Matt Anderson in arrivo a Modena : che colpo per la prossima stagione dell’Azimut Leo Shoes! : Modena made in USA? Sembrerebbe proprio di sì. L’Azimut Leo Shoes è pronta ad aumentare la colonia statunitense nel suo roster e a lanciare il guanto di sfida all’elite del Volley maschile. Al PalaPanini sono già pronti per lo spettacolo. La società del presidente Catia Pedrini si sta muovendo con grande incisività. Dopo aver acquisito le prestazioni del francese Kevin Tillie che sarà in città mercoledì, come rivela La Gazzetta dello ...

Pallavolo – Che spettacolo al PalaPanini : l’Azimut Leo Shoes Modena manda ko Vibo 3-1 [GALLERY] : l’Azimut Leo Shoes Modena vince 3-1 con Vibo davanti ai 4400 del PalaPanini Un PalaPanini con oltre 4400 presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Vibo Valentia dell’ex gialloblù Daniele Bagnoli. l’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Vibo Valentia risponde con Zhukouski e Al Hachdadi che ...

Champions League Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes perde con Civitanova nonostante una prova di grande cuore : Champions League di Pallavolo: Azimut Leo Shoes Modena e Civitanova si sono affrontate con la vittoria della Lube E’ una quinta gara di altissimo livello quella che vede di fronte in Champions League Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova. La squadra di Velasco inizia la gara con Wessel Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. La Lube parte con Bruno- ...

Volley – L’Azimut Leo Shoes Modena trionfa nella maratona contro Padova : L’Azimut Leo Shoes Modena vince la maratona con Padova 3-2 Padova e Azimut Leo Shoes Modena giocano in una Kioene arena sold-out. I gialli iniziano la gara con Keemink in regia (Christenson è out per un problema al ginocchio), Zaytsev è in posto due, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro giocano Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. La Padova di Coach Baldovin risponde con l’ex Travica al palleggio, opposto Torres, al centro ci ...

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano pronta ad ospitare l’Azimut Leo Shoes Modena : La Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena si affronteranno domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago È tutto pronto per la grande sfida di domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago tra la Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. L’impianto che ha ospitato nello scorso settembre la tappa milanese dei mondiali di volley e casa del basket dell’Olimpia Milano per un week ...