Legittima difesa, post shock dell’ex assessore Pd: “Leghisti vi sparo a vista”

(Di giovedì 7 marzo 2019) Fa discutere la frasepubblicata su Facebook dall'exgiunta di Laura Puppato e candidata sindaco di Montebelluna, Tiziana Favero: "Bene, leghisti del cazzo, mo rischiate pure che via vista. Ve la siete cercata". L'esponente dem ha espresso così il suo dissenso, salvo poi rimuovere il, che ha subito scatenato polemiche. Il riferimento dell'exdi centrosinistra è alla riforma sulla, passata ieri alla Camera in seconda lettura. La legge stabilisce che laè sempre, se esercitata in condizioni di pericolo dalla vittima di un'aggressione, con un'arma regolarmente dichiarata. La riforma sarà approvata definitivamente in Senato a fine mese.Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha commentato così su Instagram: "Roba da matti. Eh già, i ‘democratici' stanno a sinistra e ‘Salvini semina odio…' Amici, stanno impazzendo vuol dire che siamo sulla strada giusta".Favero ha poi aggiustato il tiro: "Domani mi raccomando non accettate caramelle dagli sconosciuti. Sparategli, è". Anche quest'ultimoè stato cancellato dalla pagina Facebook. Il Carroccio però minaccia querele.Silvia Rizzotto, capogruppo della lista Zaia nel consiglio Regionale del Veneto ha attaccato l'exPd: "squallido e miserabile. Aspetto che venga rimosso immediatamente e che le autorità competenti indaghino a fondo. Non ci sono parole, se non la vergogna per questo. Nessuno, men che meno una persona che ha già calcato le sedi istituzionali, dovrebbe mai permettersi di minacciare con certi termini gli avversari politici. Mi auguro che gli organi competenti approfondiscano da subito la vicenda, non si può concorrere alla carica di primo cittadino e poi minacciare di morte chi non la pensa come te".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...