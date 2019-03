LeBron miglior marcatore di sempre

Infortunio LeBron James - le condizioni migliorano ma salterà anche il derby coi Clippers : Infortunio LeBron James, il fenomeno dei Lakers è fuori ormai da troppo tempo e la sua squadra è crollata fuori dalla zona playoff LeBron James salta anche il derby con i Clippers. Lo annuncia il responsabile della comunicazione dei Los Angeles Lakers alla vigilia della sfida dello Staples Center fondamentale per la qualificazione ai play-off. Per ‘King James’ sarà la 18esima partita saltata dal suo approdo ai Lakers in estate ...