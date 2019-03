Lebron James supera Michael Jordan | quarto marcatore Nba di sempre | il Prescelto nel mito

Basket - Nba Lebron James supera Jordan Una cosa pazzesca' : WASHINGTON - LeBron James scrive nuovamente il proprio nome nella storia Nba. Il Prescelto segna 31 punti ai Nuggets e tocca quota 32.311 punti in carriera superando il mito Michael Jordan, fermo a 32.

Wannabe - condanna - leggenda. Stream of consciousness : essere Lebron James nel mito di Michael Jordan : Fonte di ispirazione, termine di paragone, fantasma da raggiungere: l’importanza di Michael Jordan nella vita di LeBron James “Di tutto quello che ho fatto nella mia carriera, questo risultato sta lassù in cima, insieme ai titoli vinti“. Credits: Twitter @Lakers La notte appena trascorsa, LeBron James la ricorderà per sempre. Nel momento più difficile della sua carriera, che probabilmente lo vedrà ‘in vacanza’ ...

NBA – Ai piedi del Re! Lebron James supera Michael Jordan : il messaggio di ringraziamento è sulle scarpe [FOTO] : LeBron James supera Michael Jordan per punti segnati e diventa il 4° miglior marcatore della storia NBA: il ‘Re’ riserva un particolare ringraziamento alla leggenda dei Bulls sulle proprie scarpe Nella notte appena trascorsa, LeBron James ha scritto un’altra pagina della sua personale leggenda. Il numero 23 dei Los Angaeles Lakers ha segnato 31 punti, più di quanti ne servivano per superare i 32.292 punti di Michael ...

Nba : Lebron James supera Jordan ma i Lakers continuano a perdere : Festeggia LeBron James, la stella dei Lakers, per aver superato questa notte il record di punti realizzati di Michael Jordan. Festeggia da solo, perché i Lakers hanno chiuso con un'altra sconfitta - sono in serie negativa da diverse partite - contro i Nuggets, secondi nella classifica della Western Conference. LbJ realizza 31 punti ma il resto della squadra sembra quasi guardare lui giocare senza contribuire troppo, il match si chiude 115-99 in ...

NBA – Lebron James supera Michael Jordan : il ‘Re’ si commuove in panchina [VIDEO] : LeBron James supera Michael Jordan e diventa il quarto miglior marcatore della storia NBA: il ‘Re’ si commuove in panchina al termine della sfida contro i Nuggets La notte NBA ha riservato una serata agrodolce per i Los Angeles Lakers. Contro i Nuggets è arrivata la 4ª sconfitta consecutiva, la 35ª in stagione, quella certifica, ancora una volta, le difficoltà dei Lakers di arrivare ai Playoff al termine dell’attuale ...

Lebron James ha superato Michael Jordan per numero di punti segnati in carriera : Nella notte tra mercoledì e giovedì il giocatore di basket statunitense LeBron James ha superato Michael Jordan per numero di punti segnati in carriera. James ha ora segnato 32.311 punti e in questa classifica restano davanti a lui altri tre giocatori: Kareem

NBA – Lakers - Lebron James resta fuori nel finale di stagione? Ecco la situazione in caso di addio ai Playoff : Lakers lontani dalla zona Playoff, LeBron James potrebbe restare fuori in diverse delle partite mancanti per preservare la sua salute e aumentare le possibilità che i Lakers ottengano una buona scelta al Draft La stagione dei Los Angeles Lakers ha preso una brutta piega. L’obiettivo minimo, raggiungere i Playoff, sembra ormai tramontato definitivamente, nonostante la presenza in squadra del miglior giocatore della lega, LeBron James. ...

NBA – Lakers - Lebron James schietto : “dobbiamo preoccuparci per i Playoff - possiamo giocarcela fino alla fine” : Lakers lontani dai Playoff, ma LeBron James non si arrende: il Re ammette di essere preoccupato per la postseason, ma pensa che i giallo-viola abbiano ancora qualche chance di farcela Ancora una sconfitta per i Los Angeles Lakers. Quella contro i Clippers, arrivata nella notte, è la 34ª della stagione e certifica ancora una volta le difficoltà dei giallo-viola. I Playoff distano 6 vittorie da recuperare sui San Antonio Spurs nelle 18 ...

NBA – Lakers - quando anche il ‘Re’ si arrende : Lebron James non difende - Kuzma lo spinge contro il tiratore [VIDEO] : Altra sconfitta nella notte per i Lakers, sembra non crederci più nemmeno LeBron James: diventa virale l’azione in cui il ‘Re’ non difende e Kuzma lo spinge sul tiratore La stagione dei Los Angeles Lakers sta per naufragare definitivamente. La sconfitta arrivata ieri notte contro i Clippers, la terza consecutiva nonchè la 34ª della stagione, fa scivolare i Lakers a 6 vittorie di svantaggio dai San Antonio Spurs che ...

Los Angeles Lakers - il flop è servito : la barca di Lebron James e Walton affonda inopinatamente : LeBron James non è riuscito a far cambiare rotta ai Los Angeles Lakers che adesso sono ad un passo dall’eliminazione dalla post season LeBron James ed i suoi Los Angeles Lakers sono ad un passo dal baratro. L’esclusione dai playoff è sempre più vicina, sopratutto dopo la sconfitta nel derby di questa notte contro i Clippers, avversari diretti nella corsa all’ottavo posto assieme a Spurs e Kings. 30 vinte e 34 perse per ...