Leak per Pokémon Spada e Scudo | sono queste le evoluzioni dei tre nuovi starter?

Chelsea Manning rischia di tornare in carcere per il caso WikiLeaks : Chelsea Manning sul palco del Wired Next Fest Milano 2018 Chelsea Manning, la whistleblower responsabile di alcune delle maggiori rivelazioni di WikiLeaks rilasciata nel 2017 dopo 7 anni di carcere, rischia di dover ritornare in prigione. Questa volta, però, non a causa dei crimini che le venivano imputati in relazione alle sue azioni come fonte giornalistica, ma per il suo rifiuto a comparire davanti al grand jury come testimone. Come ha ...

Leak per Fortnite Stagione 8 - le Sfide della Settimana 2 svelate in anticipo : Epic Games ha fatto davvero le cose in grande con Fortnite Stagione 8. Ora che Apex Legends si sta facendo strada nell'universo dei Battle Royale a colpi di solido gameplay e personaggi sempre nuovi in arrivo, la casa di Gears of War non ha alcuna intenzione di perdere il suo - ampissimo - pubblico. Almeno non senza lottare! Ecco perché, con la nuova Stagione iniziata lo scorso 28 febbraio, l'isola che ospita i match dello shooter "creativo" è ...

Sony Xperia 1 - ex XZ4 - e Xperia 10 e 10 Plus svelati da EvLeaks : ecco render e qualche dettaglio : Evleaks ha pubblicato un'immagine che dovrebbe mostrarci il prossimo top di gamma del produttore nipponico in viola, ossia il Sony Xperia 1 L'articolo Sony Xperia 1, ex XZ4, e Xperia 10 e 10 Plus svelati da Evleaks: ecco render e qualche dettaglio proviene da TuttoAndroid.

Un Leak potrebbe aver svelato la vera natura di Rin - il nuovo personaggio di Catherine : Full Body : Atlus si sta preparando a pubblicare il suo Catherine: Full Body in Giappone, tuttavia un leak potrebbe aver svelato la vera natura di Rin, nuovo personaggio inserito in questa sorta di remake. Prima di continuare vi invitiamo a non proseguire la lettura se non volete incorrere in spoiler.Come riporta Polygon, in questa riedizione Vincent sarà protagonista di un quadrangolo amoroso con Catherine, Katherine e Rin, un nuovo personaggio inserito ...

Leak per Fortnite Settimana 10 : ecco le ultime Sfide della Stagione 7 : I giocatori di Fortnite stanno vivendo decisamente un periodo d'oro. Nonostante la recente - e agguerrita! - concorrenza di Apex Legends, la Battaglia Reale targata Epic Games si avvia infatti verso la conclusione della settima Stagione. E di conseguenza si prepara ad accogliere la Stagione 8 con tutti i crismi del caso, carica di oggetti cosmetici mai visti e di Sfide inedite che andranno a movimentare un gameplay già ampiamente collaudato. Al ...

Caso Mayorga-Cristiano Ronaldo - parla l'hacker di Football Leaks : "Contattato dagli Usa per le indagini" : Con il braccialetto elettronico attorno a un piede, con la 'paura di morire' se sarà estradato nel suo Portogallo. l'hacker arrestato in Ungheria la scorsa settimana, la supertalpa di Football Leaks ...

Terremoto per Fortnite Stagione 8 : i Leak svelano le novità della Battle Royale : I fan della Battaglia Reale di Epic Games sono di nuovo in fermento. Fortnite Stagione 8 inizia infatti a far parlare di sé, rendendosi protagonista delle prime immancabili indiscrezioni. Come tutti gli appassionati già sapranno, la Stagione 7 dello shooter online terminerà tra due settimane, tempo limite concesso ai videogiocatori per portare a termine tutte le Sfide messe a punto dal team di sviluppo. E per salutare definitivamente ghiaccio e ...

Football Leaks - la supertalpa è l'hacker Rui Pinto : 'Collabora coi giudici' : Non c'è più alcun dubbio: Rui Pinto, l'hacker portoghese arrestato a Budapest la scorsa settimana, è effettivamente 'John', la supertalpa di Football Leaks. Sì, il nerd 30enne che ha fatto tremare il ...

La persona dietro “Football Leaks” : L'Ungheria ha arrestato il trentenne portoghese che ha diffuso milioni di documenti riservati sul calcio internazionale, e ora deve decidere se dargli protezione o no

Leak per Fortnite - svelate le Sfide della Settimana 8 in anticipo : Non tutti amano Fortnite. Se da una parte il titolo multiplayer di Epic Games rimane giocatissimo - anche da un pubblico squisitamente casual - sono in molti a non comprendere appieno la portata mediatica e ludica del fenomeno Battle Royale made in USA. Nato come un banale tower defense, lo shooter online dai creatori di Gears of War continua a rimanere sulla cresta dell'onda, grazie allo sforzo dello stesso team di sviluppo. Dopo aver ...

Sensore di impronte nel display per Nokia 9 PureView e zoom ottico per OnePlus 7 secondo nuovi Leak : Nokia 9 PureView sarà il primo smartphone di HMD Global con uno scanner per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display L'articolo Sensore di impronte nel display per Nokia 9 PureView e zoom ottico per OnePlus 7 secondo nuovi leak proviene da TuttoAndroid.