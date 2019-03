Le Guide AIGAE scelgono la Basilicata per il Meeting Nazionale | per 4 giorni i Laghi di

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) “LeAmbientali Escursionistiche hanno scelto laper il loroche si svolgerà dal 13 Marzo al 17 Marzo con conferenze, formazione e ben due bellissime escursioni. Se c’è un posto in cui il turismo lento può diventare volano di sviluppo economico quel posto è certamente la. Da sempre nota come territorio di passaggio crocevia di scambi culturali, luogo in cui diverse civiltà si sono incontrate lasciando segni indelebili, laè quella terra in cui la lentezza è un elemento di forza. Terra di boschi sacri (lucus), di luce (lux), di lupi (λύκοι), l‘antica Lucania è sempre stata attraversata prevalentemente a piedi, lungo tratturi e sentieri spesso impervi, ma che hanno consentito di mettere in collegamento diverse realtà. Per questo l’Associazione ItalianaAmbientali Escursionistiche (GAE) ha scelto di radunare le suiin ...

MacerataLive : RT @LucaFragola: Lunghezza: 7 Km Dislivello: 250m Difficoltà: T Durata: 4 Ore Possibilità di noleggio ciaspole info +393202169644 Quota:15… - CasaFiastra : RT @LucaFragola: Lunghezza: 7 Km Dislivello: 250m Difficoltà: T Durata: 4 Ore Possibilità di noleggio ciaspole info +393202169644 Quota:15… - LucaFragola : Lunghezza: 7 Km Dislivello: 250m Difficoltà: T Durata: 4 Ore Possibilità di noleggio ciaspole info +393202169644 Qu… -