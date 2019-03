Le frasi di Salvini che fanno tremare il governo | “Con i 5 stelle siamo al limite | Luigi

Milano - frasi razziste contro coppia che ha adottato senegalese. La madre : "Colpa anche di Salvini" : Movimenti, forze politiche e il mondo associativo hanno in programma una manifestazione anti-razzista di solidarietà a cui il Pd ha annunciato che aderirà. Il monito del sindaco Sala: "Che tutti ...

Ue - Borghi : “Se non si riesce a cambiarla meglio uscirne”. Salvini lo smentisce. D’Uva (M5s) : “Meglio evitare certe frasi” : Se non si riesce a cambiare l’Unione europea, “dovremo uscirne“. La frase pronunciata dal responsabile economico della Lega, Claudio Borghi, a un dibattito della Cisl sull’Europa provoca le reazioni a valanga dell’opposizione, da Forza Italia al Partito democratico, che chiedono al governo di finirla con “ambiguità” e “doppiogiochismo”. A mettere un punto alle parole di Borghi è Francesco ...

Migranti Vos Thalassa - Italia a processo per frasi Salvini-Toninelli/ "Facinorosi dirottatori" : rischio Cedu : Migranti Vos Thalassa, Italia rischia processo dalla Corte Cedu per le frasi di Salvini e Toninelli 'facinorosi e dittatori'. Il caso e i rischi di condanna

Migranti - processano l'Italia per le frasi di Salvini e Toninelli su Vos Thalassa : Il rischio è quello di una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Cedu infatti "processerà" l'Italia dopo il ricorso (dichiarato ammissibile) da parte di due Migranti (un sudanese e di un ghanese) che accusano il Belpaese, e in particolare i ministri Salvini e Toninelli, di aver violato il diritto ad un equo processo (articolo 6 della Convenzione).I fatti risalgono al luglio del 2018, quando la nave Vox Thalassa caricò a ...

Migranti - a Bussi flash mob anti Salvini Decine di barchette di carta con frasi su accoglienza : Pescara - Un flash mob con Decine di barchette di carta con frasi inneggianti all'accoglienza e alla fratellanza dei popoli è in atto da questa mattina nel parco della Quercia a Bussi sul Tirino, dove per le 11 è atteso l'arrivo del vice premier Matteo Salvini. La singolare iniziativa portata avanti da un gruppo di donne del Pd locale ha come obiettivo quello di prendere le distanze dalla politica portata avanti dal ministro ...

Che Tempo Che Fa - da Fazio solidarietà a Saviano : "Contro di lui frasi terribili - alla presenza di Salvini" : "Elimina Saviano! Togligli la scorta che gliela paghiamo noi!" le frasi pronunciate ad Afragola da persone in attesa di una stretta di mano al vicepremier Salvini sono rimbalzate nei tg e sul web e sono state rimandate in onda da Fabio Fazio in apertura della prima puntata del 2019 di Che Tempo Che Fa. Un modo per manifestare solidarietà all'amico di sempre Roberto Saviano e per evidenziare la pericolosità di affermazioni del genere ...

Aggressione fascista a L'Espresso - Damilano a Salvini : 'frasi di circostanza non bastano' : Durante il raduno organizzato per ricordare i morti di Acca Larentia, alcuni esponenti di Avanguardia Nazionale e della sezione romana di Forza Nuova avrebbero aggredito un giornalista e un fotografo de L'Espresso. Il direttore del settimanale, dopo il commento di Matteo Salvini, ha riferito: ''Non ci accontentiamo del suo bla bla di circostanza''. Roma: neofascisti aggrediscono inviati de L'Espresso L'Aggressione, denuncia L'Espresso, sarebbe ...