Le foto della nuova moschea di Camlica | a Istanbul | la più grande della Turchia

'Il ruolo naturale della donna' : il volantino per l'8 marzo fa infuriare - foto : Sostengono ' una cultura politica che rivendica una sempre più marcata autodeterminazione della donna che suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo'. 5. Contrastano il '...

Meghan Markle fa un altro errore - l'occhiataccia della regina Elisabetta e il consiglio di smetterla di montarsi la testa - foto - - Ultime ... : L'ennesimo errore di Meghan Markle ieri durante i festeggiamenti per il principe Carlo d'Inghilterra, Foto,

ESCLUSIVA alla fotomodella Sara Isella : "Mi piacerebbe partecipare ad un reality - farei vedere chi sono veramente" : Dire di voler lavorare nel mondo dello spettacolo o ambire a esso a 37 anni è un po' azzardato, ciò non toglie che la vita è meravigliosamente imprevedibile e se nel mio futuro è scritto che dovrò ...

Stefano De Martino nega il ritorno con Belen ma va al compleanno della suocera (foto) : Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Chi" per il lancio di Made in Sud, Stefano De Martino ha usato parole contrastanti per descrivere il sentimento che lo lega attualmente a Belen Rodriguez. Dopo aver precisato che se lui e la showgirl fossero tornati insieme, non avrebbero motivo di nasconderlo, il napoletano ha confessato che preferisce tenere per sé alcuni momenti e che gli piacerebbe avere presto una figlia femmina. Pochi minuti ...

Real Madrid - Marcelo ha le valigie in mano : il post social della moglie fa sognare la Juventus [foto] : La moglie del terzino brasiliano ha postato un particolare messaggio dopo la sconfitta del Real Madrid con l’Ajax, che tradisce la voglia del marito di andar via dalla Spagna La liaison tra il Real Madrid e Marcelo è pronta ad interrompersi a fine stagione, prova ne è l’ennesima esclusione decisa da Solari nel ritorno degli ottavi di Champions con l’Ajax. Lapresse L’allenatore argentino ha deciso di confermare ...

Incidente sulla Piattaforma ENI a largo di Ancona : intervento della Guardia Costiera [foto e VIDEO] : 1/5 ...

“Un piccolo Paese - grandi sogni” : la navicella israeliana Bereshit scatta una fotografia della Terra : La navicella spaziale Bereshit ha scattato e inviato oggi alla sua base in Israele una fotografia della Terra, scattata a 37.600 km di distanza. Nell’immagine si possono individuare distintamente l’Australia, una parte della navicella, un cartello con la bandiera israeliana e la scritta: “Il popolo ebraico vive. Un piccolo Paese, grandi sogni“. Il veicolo, prima sonda lunare israeliana, è stato lanciato in direzione della ...

“Era con lui al momento della morte”. Luke Perry - chi è la ‘fidanzata misteriosa’ : foto : La notizia della morte di Luke Perry, l’ex divo di Beverly Hills stroncato a 52 anni nel giro di pochi giorni da un ictus, ha destato grande commozione. I fan della serie cult anni Novanta, i colleghi storici di set e anche decine e decine di altri attori tra cui Leonardo DiCaprio: non si contano in queste ore i messaggi di ricordo e cordoglio apparsi sui social. Ma se in Beverly Hills lo abbiamo conosciuto (a amato) tutti nei panni del ...

Roma Capitale della musica : un disco fotografa il suono del cantautorato 2.0 : Volevano immortalare il suono di Roma, farne una fotografia da ascoltare il più a lungo possibile. Così i produttori Frenetik & Orang3 hanno chiamato un po' di amici e hanno racchiuso le sfumature ...

Icardi - like su Instagram alla foto della festa della Juve del dopo Napoli : Un bel like al post su Instagram di Cancelo con accanto la foto dei giocatori della Juve esultanti dopo la faticosa vittoria con il Napoli di domenica sera. Mauro Icardi fa ancora una volta discutere ...

Alfa Romeo Giulietta Super Launch Edition : i segreti della nuova versione [foto e PREZZO] : L’allestimento speciale dedicato alla Giulietta rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort dell’offerta Alfa L’Alfa Romeo Giulietta Super rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort della gamma, e si caratterizza per finiture esclusive: nuovi paraurti anteriori e posteriori con inserti “silver” che richiamano le finiture satinate della calandra anteriore, delle calotte degli specchi retrovisori, delle ...

Ladri in casa della parlamentare di FdI Montaruli. E lei posta la foto su Facebook : Ladri in casa della parlamentare di Torino di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli che ieri sera ha postato su Facebook la foto della sua camera da letto sottosopra dopo il furto. 'Ieri sono tornata a ...

Ladri in casa della parlamentare di FdI Montaruli. E lei posta la foto su Facebook : Ladri in casa della parlamentare di Torino di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli che ieri sera ha postato su Facebook la foto della sua camera da letto sottosopra dopo il furto. 'Ieri sono tornata a ...

Messa in ricordo di Davide Astori - lacrime per il capitano della Fiorentina [foto] : 1/22 Piero Cruciatti/LaPresse ...