Lazio | Caicedo sfotte la Roma eliminata dalla Champions

corrieredellosport

(Di giovedì 7 marzo 2019)- Il gol e la vittoria nel derby , poi la gioia per l'eliminazione. Felipepensa allae alla sconfitta contro il Porto che ne ha decretato l'uscitacompetizione ...

Bolanet : #LiveBolanet FT: Lazio 3-0 Roma (12' Caicedo, 73' Immobile, 89' Cataldi) | Possessions: 45%-55% | Shots: 13-15 | Ta… - SquawkaNews : Roma XI vs. Lazio: Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El… - qlijeno : Tutte le notizie sulla SS LAZIO in un solo click! Just a cllick to get all the news on SS LAZIO! LALAZIOMIAhttps://… -