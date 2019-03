L' Albania ha bisogno di albanesi e di Europa

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il fatto che il Primo Ministro Edi Rama scelga il salotto di Porta a Porta di Bruno Vespa per discutere dei disordini avvenuti nelle ultime settimane in Parlamento a Tirana potrebbe far pensare che la situazione sia più grave di come possa sembrare. Eppure, trovo che sia normale che questi dissidi trovino luogo in un Paese che ha una democrazia così giovane. Trovo fisiologico che ci si scontri, piuttosto che l'opposizione faccia la sua battaglia anche fomentando e portando il suo elettorato in piazza.L'sta facendo un grande percorso di ricostruzione, iniziato 28 anni fa, e da imprenditrice che ha aperto un'azienda nel Paese, una società che si occupa di informatica, penso che il Paese delle aquile sia interessante e che offra dei vantaggi fiscali considerevoli. Il viaggio verso l'Unione Europea è ancora lontano visto che dobbiamo ancora adempiere i ...

