La vita in diretta | Francesca Fialdini perde la calma e sbotta con l' ospite in studio

La vita in diretta 'censura' Otto e mezzo. Il talk della Gruber diventa "ring politico dell'ora di cena" : La vita in diretta ribattezza Otto e mezzo. Il talk condOtto da Lilli Gruber diventa “il ring politico televisivo dell’ora di cena”, così definito in un servizio realizzato da Antonella Delprino.Si parla dell’ultimo scontro in ordine di tempo tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi, successivo alla gaffe della showgirl italiana andata in scena negli studi di La7.prosegui la letturaLa vita in diretta 'censura' Otto e mezzo. Il talk della ...

Francesca Fialdini contro la casalinga per scelta a La vita in Diretta : “Quello che dici è opinabile” : Francesca Fialdini controbatte alla casalinga ospite a La Vita in Diretta: “È opinabile” Francesca Fialdini ha risposto in modo non proprio carino ad una delle ospiti de La Vita in Diretta. In studio si parla delle casalinghe e di alcune statistiche che dimostrerebbero che il lavoro delle donne in casa equivarrebbe ad un stipendio di […] L'articolo Francesca Fialdini contro la casalinga per scelta a La Vita in Diretta: ...

Pomeriggio 5 - stra-vince Barbara D'Urso : il ritornello non cambia - La vita in diretta arranca : Altro giro altro trionfo per la dominatrice del Pomeriggio televisivo, ovvero Barbara D'Urso. Neppure martedì 5 marzo il ritornello cambia: vince, anzi stra-vince, sempre Pomeriggio 5. La trasmissione in onda su Canale 5, infatti, ottiene un robustissimo 19,38% di share nella prima parte e il 19% ne

vita in diretta - Rita Pavone : "Al funerale di mio padre mi hanno chiesto l'autografo" : Rita Pavone si sfoga a La Vita in diretta. La cantante, in una clip, ha racconta una vicenda che a quanto pare l’ha turbata. La moglie di Teddy Reno ha dichiarato che un ammiratore le ha chiesto l’autografo anche durante il funerale del padre. “A volte mancano di sensibilità”, dice delle persone che

Francesca Fialdini - confidenza choc a vita in Diretta/ "Mi hanno puntato una pistola" : Francesca Fialdini e la confessione choc a La Vita in Diretta nella puntata di oggi: "Mi hanno puntato una pistola, ero atterrita ma..."

Lady Gaga - il papà italiano parla a La vita in Diretta : ecco cosa ha rivelato sulla figlia : Lady Gaga: il papà italiano e l’appello della zia siciliana di 102 anni La Vita in Diretta ha celebrato l’Oscar di Lady Gaga andando fino a Naso, piccolo paesino in provincia di Messina di cui è originario il papà della cantante. Infatti Lady Gaga “scorre sangue tricolore”, come afferma il conduttore Tiberio Timperi. Anche se di […] L'articolo Lady Gaga, il papà italiano parla a La Vita in Diretta: ecco cosa ha rivelato ...

La vita in diretta - il padre di Lady Gaga rivela a Tiberio Timperi quel segreto di sua figlia : A La vita in diretta parla il papà di Lady Gaga che ha vinto l'Oscar per la canzone Shallow. Il padre della cantante, infatti, ha origine italiane come ha ricordato il conduttore Tiberio Timperi tanto che il suo vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta. Il signor Joseph Germanotta, 62 anni, pr

vita in diretta - Antonella Clerici fregata da Timperi : disastro Rai in diretta - voce fuori campo dalla regia : "Domani?". In una domanda a mezza voce il "dramma" di Tiberio Timperi. Il conduttore della Vita in diretta infatti è appena incappato in una spiacevole gaffe con Antonella Clerici. In collegamento con il teatro Ariston per lanciare la nuova puntata di Sanremo Young, Timperi dà appuntamento ai telesp

La vita in Diretta - Tiberio Timperi imbarazzato : la gaffe con Antonella Clerici : La Vita in Diretta, Tiberio Timperi e la gaffe con Antonella Clerici: ecco cosa è successo Tiberio Timperi protagonista di una piccola gaffe nei confronti di Antonella Clerici a La Vita in Diretta. Il conduttore ha accolto Antonella Clerici, in collegamento dal teatro Ariston di Sanremo, per parlare di Sanremo Young. Prima di dare la […] L'articolo La Vita in Diretta, Tiberio Timperi imbarazzato: la gaffe con Antonella Clerici proviene da ...

La vita in diretta - 'Sei senza calze? Che gambe pazzesche!' : Miranda Martino imbarazza la Fialdini : A La vita in diretta di ieri 27 febbraio la conduttrice Francesca Fialdini ha incantato tutti con l' outfit che metteva in mostra le sue belle gambe . A sottolineare quel particolare non irrilevante è ...

