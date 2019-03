La Rua sabato 9 marzo all’Auditorium Parco della Musica

romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2019) iCompany e Fondazioneper Roma rinnovano l’appuntamento con “LAATTUALE”, la rassegna che porta alcuni tra i migliori artistinuova scena nazionale ad esibirsi nel tempio romano, l’AuditoriumLaAttuale è ciò che ci sta suonando intorno in questo momento, è lache ispira e racconta il nostro presente e si muove verso un futuro possibile.LaAttuale è la contemporaneità che guarda avanti, sperimenta e immagina nuovi scenari: una finestra spalancata su ciò che sta per succedere.Il primo appuntamento vedrà sul palco i La Rua. Dal Pop al Nu-folk, dopo un 2017 ed un 2018 intensi, tra tour, duetti, colonne sonore per fiction tv e le numerose presenze sul palco del Primo Maggio Roma, conclusosi con la finale di Sanremo Giovani che li ha visti arrivare sul podio, la band è al lavoro su nuovi brani ...

