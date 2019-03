La Roma ha esonerato Di Francesco Ranieri traghettatore?

Roma shock - Di Francesco esonerato : arriva Ranieri : La Roma ha ufficializzato l’esonero di Eusebio Di Francesco. Dopo la sconfitta nel derby e quella di ieri con il Porto che ha decretato l’eliminazione dalla Champions League, il club giallorosso ha deciso di cambiare guida tecnica. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. “Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno ...

Roma - esonerato Di Francesco : pronto Ranieri : Eusebio Di Francesco è stato esonerato dalla Roma. Fatale la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. pronto Ranieri per sostituirlo. “L’AS Roma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club”, si legge nella nota del club. La Società ringrazia l’allenatore per il […] L'articolo Roma, esonerato Di Francesco: pronto Ranieri è stato realizzato da ...

La Roma ha esonerato il suo allenatore - Eusebio Di Francesco : La Roma ha annunciato l’esonero del suo allenatore Eusebio Di Francesco il giorno dopo l’eliminazione della squadra dagli ottavi di finale di Champions League per la sconfitta subita contro il Porto. Di Francesco era l’allenatore della Roma dall’estate del 2017.

