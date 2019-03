La Roma è stata eliminata dalla Champions League

Roma : irregolarità nella gestione - arrestata direttrice Consiglio ricerca agricoltura : arrestata a Roma la direttrice generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Crea,, Ida Marandola. L'arresto è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nell'...

Roma : irregolarità nella gestione - arrestata direttrice Consiglio ricerca agricoltura : Ida Marandola ai domiciliari con le accuse di peculato, abuso d'ufficio e falso. Coinvolti altri 4 funzionari, disposto anche il sequestro di beni per 8 milioni.

Roma - avvelena il compagno e cerca di smembrare il corpo con una sega : arrestata 47enne : C’è voluto più di un mese agli inquirenti per venire a capo del delitto avvenuto lo scorso 31 gennaio nella zona di Vigne Nuove, a Roma. I carabinieri, intervenuti nell’appartamento in via Dino Galli, avevano trovato un cadavere adagiato su di una sedia a rotelle e nascosto dentro due buste di cellophane. La vittima era un uomo di origine marocchina, Kadmiri Adill, di 34 anni. Il corpo presentava profonde ferite da taglio, tanto che inizialmente ...

Roma - gli effetti di Quota 100 su statali e società pubbliche : Dal mondo del commercio sono arrivate 418 domande, dagli artigiani 348, dai coltivatori diretti 89 e dal comparto sport e spettacolo 68. Nota l'economista Alberto Brambilla, uno dei maggiori ...

Roma - gli effetti di Quota 100 su statali e società pubbliche Nel Lazio già 8 mila domande : Quota 100 doveva essere una misura scritta per i lavoratori del Nord. Invece dal Lazio sono arrivate quasi le stesse domande della Lombardia, circa 8.000, delle quali solo 2.000 da donne. Un dato...

La proposta di matrimonio di Orlando Bloom a Katy Perry è stata Romantica ma comica (video) : il racconto della popstar : La proposta di matrimonio di Orlando Bloom a Katy Perry, arrivata nel giorno di San Valentino, è stata certamente romantica ma con dei risvolti comici. A raccontarlo è stata la stessa popstar e giudice di American Idol, futura sposa dell'attore de I Pirati dei Caraibi e Il Signore degli Anelli. Ancora stordita dall'after party degli Oscar 2019 organizzato da Beyoncé, di cui si dice sia stata l'anima della festa, l'attrice ha partecipato al ...

Roma - dà fuoco alla casa dopo continue liti : muore l'anziana madre - arrestata la figlia : Ha dato fuoco all'appartamento popolare in cui abitava con la madre, che è morta a causa delle fiamme. È accaduto ieri sera a Ostia, in via delle Azzorre. La donna, una 50enne con problemi psichici, è ...

Imbocca statale contRomano - arrestata : RAVENNA, 23 FEB - E' stata arrestata dai carabinieri del Radiomobile per lesioni stradali pluriaggravate una donna che, la scorsa notte, al volante della sua auto, alle porte di Ravenna ha Imboccato ...

Sembra che la figlia dell’ambasciatore nordcoreano a Roma che aveva disertato sia stata catturata e rimpatriata in Corea del Nord : Secondo l’ex diplomatico NordCoreano Thae Yong-ho, che da tempo vive in Corea del Sud ed è molto informato su quello che succede nel suo paese, la figlia dell’ambasciatore NordCoreano a Roma Jo Song-gil, che aveva disertato a gennaio, è stata catturata

È stata rimpatriata in Corea del Nord la figlia dell'ambasciatore disertore a Roma : 'Così il mondo ha deciso di parlare prima di pace che di denuclearizzazione della penisola Coreana'.

Roma - aiutò Desirée a drogarsi : arrestata amica della sedicenne : Si tratta di una ragazza di 21 anni che venne redarguita dagli altri frequentatori del palazzo abbandonato in via dei Lucani proprio per il suo comportamento. È stata rintracciata dalla polizia in un palazzo alla Borgata Finocchio. Aveva metadone

Roma - la escort Simona intervistata a Radio Rai : 'Ho tanti clienti a San Valentino' : Una escort italiana di nome Simona, residente a Roma, è stata raggiunta dai microfoni di Rai Radio 2. Secondo la prostituta Romana gli uomini non rinunciano al 'piacere proibito' neppure nel giorno di San Valentino. Roma, una escort parla del giorno degli innamorati Simona si è raccontata in Radio, nel corso del programma I lunatici (format condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio). "Non fanno sesso" esclama la escort "a San Valentino ...

Roma : arrestata coppia di italiani per rapina aggravata : Roma – Gli agenti del Commissariato Prati, diretto da Domenico Condello, hanno arrestato una coppia di italiani, di 44 e 40 anni, entrambi Romani con precedenti di polizia, responsabili di rapina ai danni di una giovane donna. Questa, dopo essersi incontrata con un suo conoscente, insieme, si sono recati presso l’abitazione di lei. Entrati nell’appartamento, la donna riponeva degli oggetti di valore in un armadio e gli ...

Roma contestata - Curva Sud lascia stadio : ANSA, - Roma, 3 FEB - Prima del fischio d'inizio la toccante corografia in ricordo di Antonio De Falchi, tifoso ucciso trent'anni fa prima di un Milan-Roma, poi la dura contestazione nei confronti ...