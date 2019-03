La Roma dice addio alla Champions League dopo un’autentica battaglia

Giudice Sportivo Serie A : Juve - Roma e Cagliari decimate! : Giudice Sportivo //Squalificati // Serie A 2018-2019// Come ogni martedì (almeno per le giornate canoniche) sono usciti i bollettini del Giudice Sportivo. Nello specifico quelli relativi alla 26^ giornata di campionato (7a di ritorno), che vede squalificati per il prossimo weekend ben quindici giocatori.Ad uscirne con le ossa rotte sono la Roma, la Juventus ed il Cagliari.Questa volta è stata una carneficina di rossi, sei, di cui quattro ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : assenze pesantissime per Roma e Juventus : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 marzo 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000 00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima e nel corso della gara, indirizzato un raggio laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della quattordicesima giornata. SIS Roma e Rapallo avanti tutta : Tre squadre in fuga nella regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Guida l’Orizzonte Catania, tallonata da SIS Roma e Rapallo, tutte e tre le compagini perfette anche oggi, nel quattordicesimo turno. Andiamo a rivivere questa giornata con tutti i risultati e la classifica aggiornata. quattordicesima giornata CSS Verona-Rapallo Pallanuoto 6-17 EcogruppoTorre del Grifo Village-Bogliasco Bene 9-13 Kally Milano-SIS Roma ...

Roma - un pino si schianta in strada : 3 feriti - uno in codice rosso : Roma, 25 feb., askanews, - Un pino marittimo, alto circa 30 metri, si è schiantato in strada a Roma provocando tre feriti, di cui uno più grave ricoverato in codice rosso. L'incidente è avvenuto ...

'Roma dice basta' : cittadini ostaggio dei rifiuti : '#Romadicebastarifiuti', questo lo slogan scelto dal gruppo 'Tutti per Roma, Roma per tutti' che ha organizzato un'assemblea cittadina al Palladium, alla Garbatella, sul tema più scottante del momento:...

#Romadicebastaairifiuti : "Se entro fine mese non vengono nominati i vertici Ama riempiremo il Campidoglio" : "Se entro fine mese non verranno nominati i dirigenti Ama riempiremo il Campidoglio. Roma si riprenda l'azienda". Con queste parole Natale Di Cola della Cgil conclude il suo intervento al Palladium per #Romadicebastaairifiuti, la giornata di incontri promossa da Tutti per Roma. L'iniziativa si era aperta con le parole di Valeria Grilli, una dei membri dell'associazione di cittadini, che riassumeva: "È difficile fare un dibattito senza ...

Serie A news - decisioni del giudice sportivo : stop per Suso ed Insigne - Roma con mezza difesa in diffida : giudice sportivo, gli Squalificati della Serie A // Sono puntualmente usciti i bollettini con l’indicazione dei giocatori incorsi in sanzioni durante l’ultimo turno di campionato (il 24°).Un solo cartellino rosso anche a questo giro; a prenderselo è Joao Pedro (Cagliari), dopo che il direttore di gara gli ha sventolato in rapida successione due gialli tra proteste e falli di gioco nella gara vinta contro il Parma. Considerato che ...

Roma : Zaniolo dice no a Mino Raiola - Roma - : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, negli ultimi tempi la sua famiglia è assediata da procuratori e società straniere che vogliono la procura promettendo tanti soldi. Il più importante è Mino ...

Stadio Roma - Frongia : 'Berdini dice che va in Procura se arriva l'ok - ma ci è già stato ' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Lo Stadio della Roma è di nuovo al centro dell'attenzione. Oggi Daniele Frongia , assessore allo Sport della Capitale, è intervenuto ai microfoni dei cronisti a margine della conferenza stampa di presentazione della Maratona di Roma per parlare del futuro impianto di Tor di Valle , e non solo. ...

#Romadicebastarifiuti : #Romadicebastarifiuti. Tutti per Roma in collaborazione con l'Università Roma3 ha indetto un'assemblea cittadina al teatro Palladium il 20 febbraio dalle 14,30 in poi. Una maratona per mettere a confronto scienziati, esperti, amministratori alla cerca di una via d'uscita da una crisi che dura da troppo tempo.E' in atto una guerra civile tra il Comune di Roma e la sua partecipata AMA. Il bilancio 2017 non è stato ancora approvato. I ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della tredicesima giornata. Goleade per Orizzonte Catania e SIS Roma : Tredicesimo turno per quanto riguarda il campionato di A1 di Pallanuoto femminile: in scena ovviamente nella giornata di sabato tutti i cinque incontri. Goleada per L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre più capolista, inseguono piuttosto da vicine Rapallo e SIS Roma. Successi importanti in zona Final Six per Plebiscito Padova e CSS Verona. Andiamo a rivivere la giornata con tutti i risultati e la classifica aggiornata. tredicesima ...

#Romadicebastarifiuti - mercoledì la prima assemblea : mercoledì 20 febbraio, al Teatro Palladium di Roma, si terrà la prima assemblea pubblica sull'immondizia, #romadicebastarifiuti. Lo ha annunciato la giornalista Francesca Barzini, promotrice - insieme ...