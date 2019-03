La regina Elisabetta sbarca su Instagram | ecco il primo post di sua maestà

L'esordio su Instagram della regina Elisabetta : Primo post su Instagram oggi per la Regina Elisabetta. Durante una visita al museo delle Scienze ha pensato di pubblicare un post, migliaia i like

La regina Elisabetta ha postato la sua prima foto su Instagram : La regina Elisabetta II d'Inghilterra ha pubblicato il suo primo post su Instagram, il social giovanile per eccellenza. La 92enne monarca, 43 anni dopo aver spedito la prima mail (la prima monarca a farlo), ha compiuto dunque un ulteriore passo nel mondo di Internet. L'occasione è stata la visita di Sua Maestà al Museo della Scienza di Londra: sul social ha postato una lettera inviata dal matematico del XIX secolo e pioniere dei ...

La regina Elisabetta ha scritto per la prima volta un post su Instagram : Elisabetta II ha pubblicato il primo post sul social in seguito a una visita al Museo della Scienza di Londra. Invece di optare per un selfie, la regnante inglese ha scelto di pubblicare una foto che ritrae la lettera che nel XIX secolo Charles Babbage inviò al suo trisavolo, il Principe Alberto marito di Vittoria. Come riporta la CNN, Elisabetta ha scritto il post su un iPad proprio durante la visita al museo."Oggi, mentre visitavo il ...

