La regina Elisabetta pubblica il suo primo post su Instagram

La regina Elisabetta ha scritto per la prima volta un post su Instagram : Elisabetta II ha pubblicato il primo post sul social in seguito a una visita al Museo della Scienza di Londra. Invece di optare per un selfie, la regnante inglese ha scelto di pubblicare una foto che ritrae la lettera che nel XIX secolo Charles Babbage inviò al suo trisavolo, il Principe Alberto marito di Vittoria. Come riporta la CNN, Elisabetta ha scritto il post su un iPad proprio durante la visita al museo."Oggi, mentre visitavo il ...

Meghan Markle e Kate Middleton/ La regina Elisabetta le ignora entrambe : Meghan Markle e Harry, il momento della nascita del Royal Baby si avvicina: fiocco rosa per la coppia reale? Il nome Diana è quello favorito.

A lezione di «neutralità» dalla regina Elisabetta - che sa ignorare equamente Kate e Meghan : Kate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan Markle a Buckingham Palace per CarloKate Midldeton e Meghan ...

Meghan Markle fa un altro errore - l'occhiataccia della regina Elisabetta e il consiglio di smetterla di montarsi la testa - Foto - - Ultime ... : L'ennesimo errore di Meghan Markle ieri durante i festeggiamenti per il principe Carlo d'Inghilterra, Foto,

Meghan Markle - il figlio suo e di Harry non sarà principe : la regina Elisabetta non sembra intenzionata a fare eccezioni (che invece ha fatto con Charlotte e Louis) : Il figlio di Meghan e Harry non sarà un principe e nemmeno una principessa. Quando manca sempre meno all’arrivo del royal baby, che quindi royal non sarà, la Markle ha dovuto arrendersi di fronte a una vecchia legge che regna in Casa Windsor dal 1917. Il titolo principesco è limitato ai parenti più stretti, discendenti diretti e primi nati del sovrano in carica. Nelle scorse settimane si era detto che l’ex attrice era riuscita a ...

Meghan Markle - la regina Elisabetta preoccupata per il baby shower da 384mila sterline : Ancora polemiche sulla figura di Meghan Markle. Il suo baby shower newyorkese sarebbe costato 440mila euro circa, scatenando le ire dei tabloid. Meghan Markle ha ormai compreso come la vita di corte non sia affatto facile. Uno degli elementi più difficili da gestire è senza dubbio la costante pressione operata dai tabloid. Questi si sono scagliati tremendamente contro la moglie del principe Harry, criticata per il suo ricco baby shower. L’ex ...

Meghan Markle a New York : perché la regina Elisabetta l'ha già perdonata : 'Aiutata' dalle sue amiche americane , lei sì che sa sfruttare 'la sorrelanza', prima di sbarcare in Inghilterra ha fatto sapere al mondo che, comunque lei, la sua buona azione l'ha compiuta. Anche ...

Entra nel settimo mese di gravidanza e la regina Elisabetta la ‘spedisce’ in Marocco : Meghan Markle non può fermarsi nemmeno con il pancione ingombrante : Meghan Markle è Entrata nel settimo mese di gravidanza, ma non può – e forse nemmeno vuole – fermarsi per godersi queste ultime settimane di gestazione. La nascita del primogenito del principe Hanry è prevista per la primavera, ma la futura mamma si sta preparando a partire per il Marocco dove dovrà lavorare per la Royal Family. Dal 23 al 25 febbraio partirà con il marito per un viaggio diplomatico voluto proprio da Sua Maestà la ...

Crozza a Fazio : “In corso trattative per portare la regina Elisabetta su Rai1 al posto tuo. Vuole la metà del tuo compenso…” : Nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa, su Rai1, Maurizio Crozza ironizza sulle polemiche sul compenso di Fabio Fazio: “Ho sentito che c’è un piano per evacuare la Regina Elisabetta. Pare che vogliano portarla via da Londra per metterla al posto tuo la domenica sera. Stanno solo trattando sul compenso, pare che lei voglia la metà di quello che prendi tu…”. Video Rai L'articolo Crozza a Fazio: “In corso trattative ...

Il piano per evacuare la regina Elisabetta in caso la Brexit sfugga di mano : Il destino della Gran Bretagna, a meno di clamorosi colpi di scena, è uscire dall’Unione Europea, con o senza accordo è ancora tutto da capire. Ma la sovrana Elisabetta II e la sua famiglia devono preoccuparsi nel caso di disordini e proteste per una hard Brexit? La domanda circola sulla stampa, non solo inglese, dopo le rivelazioni del Sunday Times, secondo cui i piani per un’evacuazione di emergenza sarebbero un’opzione sul ...