La Ragusa Catania e i pedaggi

Raddoppio Ragusa-Catania - si passa alla protesta : Il Comitato per la realizzazione della Ragusa-Catania dopo l'ennesima richiesta di valutazione, annuncia una protesta per il 21 marzo

Raddoppio Ragusa-Catania : i 5 Stelle rassicurano : Raddoppio Ragusa-Catania i 5 Stelle lorefice e Ficara rassicurano. Intanto il sindaco Cassì partecipa ad un incontro a Catania dei primi cittadini

Superstrada Ragusa Catania e lotto autostradale Rosolini Modica. Per la Cgil sono opere indispensabili per la crescita. : Ed è proprio su questo Dicastero ed in generale sulle politiche per il Mezzogiorno che nutriamo maggiori perplessità vista l'impostazione politica ed i progetti in corso dell'Esecutivo che vedono ...

Raddoppio Ragusa - Catania - Ance : tutti la vogliono fare...a chiacchiere : L'ennesimo rinvio della decisione del CIPE sul PF della Ragusa Catania la dice lunga sulla reale volontà di rispondere alle esigenze del territorio ibleo in termini di infrastrutture e sviluppo socio-...

Raddoppio Ragusa - Catania - Ance : tutti la vogliono fare...a chiacchiere : L’ennesimo rinvio della decisione del CIPE sul PF della Ragusa Catania. Sebastiano Caggia di Ance Ragusa: tutti la vogliono fare...a chiacchiere

Ragusa-Catania : questo raddoppio non s'ha da fare? : La travagliata vicenda della Ragusa-Catania. questo raddoppio non s’ha da fare? Il documento del Comitato ristretto e le iniziative in cantiere

Superstrada Catania-Ragusa - il project financing non convince il governo nazionale : In effetti i problemi evidenziati dai tecnici del ministero dell'Economia sono reali. Primo fra tutti la possibilità di un rischio sanzione da parte dell'Unione Europea visto che non esisterebbe ...

Maltempo - la NEVE ammanta di bianco la Sicilia più genuina tra Catania - Ragusa e Siracusa : Iblei sommersi. ALLARME “Uragano” nella notte [GALLERY] : 1/41 Buccheri ...

Incidente sulla Ragusa-Catania - sottoposto ad intervento l'uomo ferito : E' stato sottoposto ad un delicato intervento di ortopedia, il 72enne rimasto vittima ieri pomeriggio di un grave Incidente sulla Ragusa-Catania.

Mvmant Ragusa : accordo Comune - Università Catania : Prende corpo il progetto “Mvmant Ragusa” che nasce ad un accordo tra l’Università di Catania ed il Comune di Ragusa per studenti Facoltà Lingue

Il raddoppio della Ragusa - Catania e i figli di un Dio Minore : Dopo la notizia dell'ennesimo rinvio nell'iter per il raddoppio della Ragusa-Catania, interviene il Comitato per il raddoppio. Probabile mobilitazione

Ragusa-Catania - l'intervento del sindaco Cassì : Il sindaco di Ragusa Cassì, interviene dopo la notizia del Ministero del ministero dell'Economia e delle Finanze che presenta delle prescrizioni

Operazione Stella cadente a Catania - Ragusa e Siracusa : Trentasette persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di droga arrestate dai carabinieri a Catania

37 arresti per droga tra Catania - Caltanissetta e Ragusa : 37 arresti tra Catania, Caltanissetta e Ragusa sono stati eseguiti dai carabinieri del Comando di Catania. Sgominata organizzazione criminale.