La politica non manipoli Greta

Regionali in Basilicata - bufera sul candidato di centrosinistra fan di Almirante 'Andavo solo ai suoi comizi - ma non è una scelta politica' : 'Non ho mai fatto politica, non sono mai andato ai comizi se non a quelli di Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto anche adesso, ma non è una scelta politica'. La frase, che in un primo momento alcuni media locali avevano sintetizzato in un più netto 'Almirante è stato il mio unico politico di riferimento', è di Carlo Trerotola , candidato ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Assumere 6mila persone per centri impiego. Regioni? Loro battaglia non sia politica” : “Voglio assumere 6mila persone come ministero e mandarle nei centri per l’impiego delle regioni, poi anche questi 6mila saranno assunti con concorso”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervistato a Rtl 102.5, a proposito dee navigator per il Reddito di cittadinanza. obiettivo è raggiungere un accordo con le Regioni, ma non vorrei che quella delle Regioni si stesse ...

San Ferdinando - via allo sgombero. Sindaco : 'non si potevano più chiudere gli occhi. Ora entra in gioco la buona politica' : E' iniziato nelle prime ore della mattina, verso le 6, lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, Reggio Calabria,. Nella baraccopoli vivono tanti immigrati che lavorano nei campi. Dal Viminale ...

Potentikit - grandi comunicatori della politica che non hanno niente da comunicare : Un profilo che l'ha resa refrattaria alla politica spettacolo da un lato, e ha forgiato le sue abilità relazionali e strategiche dall'altro. Ma Merkel è tedesca. Il sistema politico tedesco è ancora ...

Quanto pesa la politica sui mercati? Di più. E non li fa funzionare bene : A questa mutata struttura di incentivi nella competizione politica, il mondo dell'economia e dei mercati ha generalmente faticato ad adattarsi, e lo ha fatto con lentezza e dubbi. Eppure, se ...

Mattarella agli studenti 'La politica non è un mestiere - richiede scelte complesse e non si fa con i si dice' : Alla domanda: 'Che cosa significa precisamente dire di una persona che è un politico? Quali caratteristiche bisogna avere per intraprendere la carriera politica?', il capo dello Stato ha risposto: '...

'La politica non sia approssimativa' - così Mattarella - : Roma, 4 mar., askanews, - La politica non è un 'mestiere' ma non può essere praticata in maniera 'approssimativa'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale alcune scolaresche delle ...

Mattarella politica non e' un mestiere - ma richiede dedizione : ROMA - "C'e' una convinzione molto diffusa che la politica sia una materia, un'attivita' che riguarda soltanto alcune persone, quelle che...

Orte-Civitavecchia - il Tar dà ragione alle associazioni. Ma alla politica non frega dell’ambiente : Uno dei casi più eclatanti di incuria (ad essere benevoli) nei confronti dell’ambiente da parte della pubblica amministrazione è sicuramente la non ancora conclusa vicenda della superstrada Orte-Civitavecchia, di cui mi sono già occupato in un precedente post. E se me ne occupo nuovamente oggi è perché c’è un’importante novità. Ma prima riassumiamo la storia. Data agli anni Sessanta dello scorso secolo il progetto dell’Anas per unire con una ...

People - da Gad Lerner alle famiglie - voci dal corteo antirazzista di Milano : “Non siamo qui per fare politica ma per una manifestazione civile con la ‘c’ maiuscola” : “È la prima volta che scendo in piazza. Ho settant’anni e ho scelto di essere qui perché ho vissuto sulla mia pelle il razzismo. Sono sposato con un’africana e la mia famiglia ha molto sofferto in questi anni per le discriminazioni subite”. Giuseppe, è arrivato da Piacenza con un cartello nero con scritto in bianco una sola parola: “Respect”. A parlare più delle parole sono le sue lacrime. Giuseppe è uno dei 200mila volti che sabato 2 ...

Sindaco Giannone : la politica delle menzogne a Scicli : Lavori Pubblici e rischio perdita fondi regionali. La Giunta Giannone di Scicli fa chiarezza e risponde alle accuse dei consiglieri di Forza Italia

Elisa Isoardi - che con Salvini non parlava di politica : «Non sono nata per fare la first lady» : Matteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiPer dimenticare un uomo ci vuole ...

NBA – Ancora paura per Kanter : il centro turco non volerà in Canada - la ‘politica’ ha ancora la meglio sul basket : ancora paura per Enes Kanter che non prenderà parte alla trasferta dei Blazers in Canada per affrontare i Toronto Raptors: scelta la strada della prudenza per i ben noti problemi con la Turchia Enes Kanter non prenderà parte alla sfida tra Raptors e Blazers. Nessun infortunio per il centro di Portland, nemmeno un’esclusione per scelta tecnica, né un problema di salute. Il turco resterà a Portland preferendo non lasciare gli Stati Uniti per ...

'Per far politica non serve la patente. Salvini? Il miglior comunicatore. Il Pd? Deve ancora lavorare' : Il presentatore ha parlato di politica e comunicazione in un'intervista a La Verità: 'Non vedo pericolo di un incantatore di serpenti che cerca di fregare chi ascolta'