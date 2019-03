La nuova Roma di Ranieri | come cambia l’11 | squadra con il 4-2-3-1 FOTO ...

Roma : a 40 anni di distanza nuova indagine su omicidio Pecorelli : Roma – A quasi 40 anni dal delitto, la Procura di Roma ha aperto una nuova indagine sull’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso il 20 marzo del 1979 a Roma. L’azione e’ stata avviata dai magistrati in seguito all’istanza avanzata da Rosita Pecorelli, sorella del fondatore dell’agenzia di stampa OP, lo scorso 17 gennaio. La Digos e’ stata incaricata di effettuare alcuni accertamenti preliminari, ...

Omicidio Pecorelli - procura Roma avvia nuova indagine : La procura di Roma ha avviato una nuova indagine sull'Omicidio di Mino Pecorelli, il giornalista ucciso nella capitale il 20 marzo 1979. A chiedere la riapertura era stata alcune settimane fa la ...

Tutor intelligenti : a Roma la nuova mappa degli #autovelox che segnalano anche la doppia fila : Autovelox sempre più intelligenti e che sono in grado di rilevare all’istante la velocità di una macchina inviando automaticamente al comando generale dei vigili la targa dell’auto. Si tratta di nuovi Tutor capaci anche di ispezionare un ampio raggio stradale attraverso una lente focale grandangolo alla ricerca delle macchine in doppia fila. Questa la novità che tra qualche settimana arriverà su almeno 10 strade ad alto scorrimento ...

Roma. nuova vita per il Metropolitan in via del Corso : al via progetto riqualificazione : Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan in via del Corso. Al via la riqualificazione dello spazio nel cuore del rione

nuova vita per l’ex cinema Metropolitan - dopo 10 anni al via progetto di riqualificazione nel centro di Roma : 7 milioni di euro di oneri di urbanizzazione destinati alla rinascita di due cinema della città Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan in via del Corso. Al via la riqualificazione dello spazio nel cuore del Rione Campo Marzio dopo 10 anni di abbandono e degrado nel centro di Roma. L’intervento permetterà da una parte di riqualificare uno spazio abbandonato da anni in una delle vie più famose della città a due passi da Piazza del Popolo ...

"Ora basta musica." La nuova vita di Chiara Iezzi fra romanzi e cinema : In una lunga intervista su ' Oggi ', Chiara Iezzi si rivela tra presente, passato e futuro. Il duo Paola & Chiara non esiste più, ora una delle due sorelle si scurisce i capelli, diventa scrittrice e ...

Roma : Raggi inaugura nuova viabilità Tiburtina-Pietralata : Roma- Si sblocca la nuova viabilita’ nell’ambito del Sistema direzionale orientale, il programma urbanistico avviato oltre 15 anni fa con lo scopo di dare sviluppo infrastrutturale al quadrante compreso tra la stazione Tiburtina e la fermata della metro B Quintiliani. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme alla presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa, ha inaugurato questa mattina il prolungamento di via Morello, un ...

Roma - primo sequestro in Europa di 'simil fentanyl' - la nuova droga killer : La droga sintetica che uccide è arrivata, purtroppo, anche in Italia. A scoprirlo sono stati i Carabinieri dei Nas che hanno sequestrato, per la prima volta in Europa, il pericoloso stupefacente ribattezzato 'simil fentanyl'. Si tratta di una sostanza altamente pericolosa per l'organismo, che con soli 25 milligrammi può anche portare alla morte di chi la assume. Secondo quanto riportato dai media nazionali, la droga era contenuta in un plico ...

«Suburra» - nuova stagione : il lato oscuro di Roma ancora più nero : Un'ambientazione, se possibile, ancora più nera e cupa di quella cui eravamo abituati. Il lancio della seconda stagione di Suburra , Netflix, ci consegna una Roma in cui il lato oscuro del crimine, ...

Roma - apre la nuova sede all'Eur. C'è anche il premier "tifoso" Conte : Non c'è sfarzo, ma eleganza asciutta e rigorosa. E un feeling perfetto con l'architettura classica del complesso dell' Eur che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere un polo della cultura imperiale ...

Conte nella nuova sede della Roma : 'Io tifoso maniaco - ma non 'gufo' le altre' : Roma - Festa con ospite a sorpresa, graditissimo e tifosissimo, per l'inaugurazione della nuova sede della Roma. Al portone dei raggianti uffici dell'Eur, già in attività dallo scorso dicembre, ha ...