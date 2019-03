La nazione che ha introdotto la tassa sui social network

Il Corsera : “Allegri lascerà la Juve. Destinazione Real Madrid - ci sono anche Inter e Chelsea” : L’addio ai social L’addio ai social da parte di Massimiliano Allegri è stato letto come un primo passo verso l’addio alla Juventus. Il livornese è alla quinta stagione in bianconero. E nonostante i quattro scudetti consecutivi (e il quinto in vista), le quattro Coppe Italia, le due finali di Champions, non è mai stato amata dal mondo juventino che lo ha sempre considerato altro da sé. Come scrive oggi il Corriere della Sera: ...

Ieri la Corte d’Appello di Milano ha deciso che i criteri di assegnazione del “bonus bebè” in Lombardia sono troppo rigidi per gli stranieri : Ieri la Corte d’Appello di Milano ha deciso che i criteri di assegnazione del “bonus bebè” in Lombardia sono troppo rigidi nei confronti degli stranIeri. Ancora oggi, le regole prevedono che per ottenere il bonus – che è di 800

Max & Keyra : la storia dei due bambini che rivoluzioneranno la donazione degli organi nel Regno Unito : La Max & Keyra's Law è legge. La nuova norma sulla donazione degli organi in Inghilterra introdurrà il consenso implicito per la donazione degli organi: una scelta che permetterà a molte persone nelle liste d'attesa di trovare i donatori di cui hanno bisogno. Secondo le stime del governo inglese, la legge, che verrà introdotta il prossimo anno, potrebbe salvare più di 700 persone ogni anno. E se si è ...

Illuminazione per Nelson - murale di Mandela visibile anche la sera : ... in collaborazione con l'Assessorato all'Accoglienza e Integrazione, Pari Opportunità, Casa e l'Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Toponomastiche del Comune di Firenze, Casa spa, Unicoop ...

Viaggi nel tempo e ibernazione - a che punto siamo : l'astrofisico Luca Perri a Catteland : ... l'astrofisico Luca Perri a Catteland di Redazione Web / pubblicato 14 minuti fa Ci sono argomenti indubbiamente affascinanti che il cinema e la letteratura hanno trattato ampiamente, tra scienza e ...

ELSA MARTIN STEFANO BATTAGLIA/ "Sfueâi" : l'ultima grande contaminazione fra musiche : ELSA MARTIN e STEFANO BATTAGLIA danno vita a una contaminazione fra cantautorato folk e musica jazz, un esperimento riuscito

Svizzera - multò uomo che urlava "Allauh akbar". La Procura : "Non è discriminazione" : Cade l'accusa di discriminazione razziale per una poliziotta Svizzera che a Sciaffusa, lo scorso gennaio , aveva multato un giovane dopo averlo sentito pronunciare ' Allahu akbar ', la formula araba ...

Usa - Trump parla alla nazione. Ma la scena è tutta per questo bambino (che è diventato l’idolo dei social). Ecco perché : Melania Trump lo aveva invitato a presenziare al discorso sull’Unione perché preso di mira dai bulli a scuola a causa del suo cognome. Ma Joshua Trump, 11 anni, seduto accanto alla first lady, si è addormentato in diversi momenti, attirando l’attenzione delle telecamere e sui social in molti hanno evidenziato la reazione del bambino al discorso del presidente. “Ecco il Trump che posso sostenere”, “Benvenuto nella ...

Conte : "Il Pil non è l'unico indicatore della ricchezza di una nazione" : LaPresse, La ricchezza di una nazione non si misura solo sul prodotto interno lordo, ma si misura anche su qualità della vita, tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, la sicurezza ...

Inter a pezzi - dopo l'eliminazione in Coppa Italia crolla anche in campionato : Battuta in casa dal Bologna e fischiata dai tifosi: la crisi si fa sempre più profonda. Squadra senza idee: nel finale Spalletti schiera Ranocchia centravanti. E ora la panchina scotta

Festival di Sanremo 2019. Il regolamento : come verrà decretato il vincitore? Tre giurie - il televoto - nessuna eliminazione nei cinque giorni di gara. Tutto quello che c’è da sapere : Il Festival di Sanremo 2019 si svolgerà, come ormai di consueto, sulla distanza delle cinque serate di gara con la distribuzione ormai canonica delle esibizioni. Nella prima giornata tutti i 24 cantanti e gruppi al via eseguiranno il loro pezzo inedito, nelle due sessioni successive ascolteremo 12 cantanti per serata, il penultimo giorno è dedicato ai duetti e agli arrangiamenti speciali dei pezzi e la finale di sabato ospiterà nuovamente tutti ...

Ragusa : predisporre piano eliminazione barriere architettoniche : Ragusa, il consigliere comunale del Pd Mario D’Asta chiede predisposizione piano eliminazione barriere architettoniche, il cosiddetto Peba.

Dottoressa Giò/ Ascolti flop - ma il web e Scheri promuovono la d'Urso : "Coraggio e determinazione!" : La Dottoressa Giò, anticipazioni ultima puntata 29 gennaio: la Basile si salva e incastra Monti, tra lei e Zampelli scoppia finalmente l'amore però...