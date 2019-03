La Lazio vince 7-0 contro la Primavera | preparandosi al meglio per la Fiorentina

Dopo quasi 7 anni la Lazio torna a vincere in casa una stracittadina : Il cielo sopra Roma è tutto biancoceleste. Nel 4° anticipo della 26a giornata di Serie A, la Lazio batte 3-0

Vergogna Roma : la Lazio vince 3-0 : Fare una cronaca dell’ennesima “non-partita” stagionale dei giallorossi risulta molto complicato e perdonerete se non sarà molto approfondita. Perché la performance di stasera degli uomini di Di Francesco è stata semplicemente un insulto al calcio e a chi alla Roma ci tiene veramente, dunque non merita precisazioni maggiori. Nel momento più importante, dove ci si gioca un derby importantissimo per l’Europa la squadra scompare, per l’ennesima ...

La Lazio stravince il derby : 3-0 alla Roma - super corsa Champions : La Lazio domina e vince il derby contro la Roma all'Olimpico (3-0). In gol Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi. Nel finale espulso Kolarov. A breve servizio completo LEGGI LA...

Calcio : serie a. tris alla roma - Lazio vince il derby : roma - Il derby di roma incorona la lazio. All'Olimpico i biancocelesti battono 3-0 i giallorossi grazie al gol di Caicedo nel primo tempo, al...

La Lazio vince il derby 3-0. Roma un bruttissimo ko in vista del ritorno di Champions : La Lazio batte la Roma per 3-0 e frantuma il sogno giallorosso di agganciare l'Inter al quarto posto. I Romanisti, fermi a 44 punti devono anzi guardarsi le spalle proprio dai biancocelesti quota 41, con una partita in meno, dal Torino a 38 che domani affronterà in casa il Chievo e dall’Atalanta che

Lazio super : domina e stravince il derby 3-0. La Roma chiude in 10 : La Lazio domina e vince il derby contro la Roma all'Olimpico (3-0). In gol Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi. Nel finale espulso Kolarov. A breve servizio completo LEGGI LA...

Lazio - Inzaghi : 'Per vincere il derby servono testa - gambe e cuore' : Vuole tornare a vincere il derby, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello. Tanti i temi ...

Ascolti tv - con oltre 5 milioni vince la sfida Lazio – Milan : Ascolti tv, Prime time Con la prima delle due semifinali di Coppa Italia, quella tra Lazio e Milan, Rai1 domina gli Ascolti televisivi nonostante per altro il risultato si sia fermato sullo zero a zero. La sfida dell’Olimpico ha ottenuto 5 milioni 407 mila spettatori e uno share del 20.91%. In particolare il primo tempo ha realizzato 5 milioni 682 mila (20.9%), mentre il secondo tempo è stato visto da 5 milioni 134 mila (20.9%). Su Rai2 ...

Mediaset vince la causa contro Facebook : «VioLazione di copyright e diffamazione» : Facebook Mediaset mostra nuovamente i muscoli i materia di tutela del copyright e ottiene una storica sentenza a proprio favore. Per la prima volta in Italia, a seguito di una causa intentata dal Biscione, Facebook è stata condannata dal Tribunale di Roma per violazione del diritto d’autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma. Ad annunciare l’esito del processo è ...

Mediaset vince causa contro Facebook : il social network condannato per vioLazione del diritto d’autore e diffamazione : Ha ospitato link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma: per la prima volta Faceboook viene condannata, in Italia, per violazione del diritto d’autore e per diffamazione. Il tribunale di Roma ha dato ragione a Mediaset che si era rivolta ai giudici dopo che, nel 2012, alcuni utenti anonimi avevano aperto una pagina Facebook dedicata a un cartoon trasmesso da Italia Uno, Kilari. Alcuni link della pagina conducevano da un ...

Mediaset vince causa contro Facebook per vioLazione del diritto d'autore e diffamazione : Mediaset ha avuto la meglio su Facebook, la piattaforma "condannata dal tribunale di Roma per violazione del diritto d’autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma". Si tratta di un caso senza precedenti nella giurisdizione italiana, "un contenzioso al valore economico modesto ma cruciale nei principi che intendeva tutelare e dai risvolti delicati per il precedente che ...

Mediaset vince la causa contro Facebook - condannata per vioLazione copyright : 'Ancora un passo avanti nella protezione dei contenuti prodotti dagli editori. Per la prima volta in Italia, Facebook è stata condannata dal Tribunale di Roma per violazione del diritto d'autore e per ...

Lazio - per andare agli ottavi di Europa League serve solo vincere a Siviglia : Dopo la sconfitta dell'ultimo minuto rimediata in campionato contro il Genoa, che a Marassi si è imposto per 2-1 in rimonta, per la Lazio di Simone Inzaghi è già tempo di pensare alla prossima partita. La squadra biancoceleste sarà impegnata mercoledì 20 febbraio (con calcio di inizio programmato per le ore 18.00) nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con il Siviglia allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán della città andalusa. I ...

Non Mentire - un thriller reLazionale ben strutturato e avvincente : Non Mentire Le fiction talvolta non servono solo ad intrattenere il pubblico, possono avere valenze diverse: possono insegnare la storia, far conoscere personaggi poco noti ai più, oppure possono avere una funzione sociale. E’ il caso di Non Mentire, un thriller relazionale ben strutturato ed avvincente, che potrebbe sembrare un trattato sullo stupro e sui meccanismi di accusa e difesa nella società di oggi. Non Mentire: un racconto ...