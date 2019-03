La frontiera del romanzo corre lontano dagli scrittori italiani

L'ultima frontiera del trash in tv - umiliare in diretta Riccardo Fogli : La colpa di Riccardo Fogli è di non essere donna. Perché, se fosse tale, dopo il volgare filmato di Fabrizio Corona, mandato in onda con la complicità della conduttrice Marcuzzi Alessia e per idea degli illuminati autori dell'Isola dei Famosi, oggi avremmo l'Italia in tumulto, il #metoo scatenato, fermenti nelle aule parlamentari, manifestazioni e fiaccolate, varie ed eventuali.In verità si è trattato di una miserabile edizione del ...

Opportunità e rischi della nuova frontiera - i microchip sottopelle : (Dall'articolo di David Orban per la rivista Formiche)Perché installare il microchip sottocutaneo? Le interfacce uomo-macchina si sono molto evolute negli ultimi decenni. Ognuno dei passi è andato nella direzione di un'interazione sempre più facile, alla portata di un numero sempre maggiore di persone. C'era bisogno di un vero e proprio sacerdozio in camice bianco quando negli anni '60 i cervelli elettronici accuditi con ...

RTL 102.5 - la nuova frontiera della pubblicità radiofonica nella forma della “Radiovisione” : Si è tenuta oggi, a Milano, la conferenza stampa per parlare e descrivere la nuova frontiera della pubblicità radiofonica aperta dal gruppo RTL 102.5 che permette di sfruttare al massimo tutte le opportunità di contatto offerte dalle tecnologie più innovative senza perdere le peculiarità specifiche della radio. Quest'ultima, infatti, diversamente dagli altri mezzi permette di seguire in tutti i momenti della giornata e in qualsiasi luogo il ...

Yoga con gli alpaca - la nuova frontiera del benessere : Non è il primo al mondo a sperimentare la singolare combinazione, ma è di sicuro il primo in Inghilterra e a quanto risulta anche l'unico in Europa, quindi per chi desidera vivere questa esperienza è ...

Smartphone - app e social : la nuova frontiera dello spaccio : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Lexus Ux - la nuova frontiera dell'ibrido : Con l'introduzione di questo modello, Lexus sarà presente nel mondo dei crossover Premium con una proposta unica: il primo crossover compatto ibrido elettrico. In Italia UX sarà infatti disponibile ...

Crystal ball : non è un vecchio gioco è una nuova frontiera della realtà virtuale quotidiana : Il panorama della realtà virtuale VR finora è sempre stato un po’ asettico, nella sua “natura” di isolare dal resto del mondo proiettando l’utente in un mondo artificiale, ma ora questo potrebbe cambiare. Lo studio condotto dai ricercatori canadesi dell’Università della British Columbia e dell’Università del Saskatchewan mira a trovare un modo per incoraggiare una realtà virtuale più socievole e lo fa con una palla di ...

La nuova frontiera dal tribunale del popolo : denunciare i film in cui si fuma : Flammare è fuori moda, ora bisogna blaammare. Ovvero – dal nome di Blaam, iniziativa per ragazzi presentata oggi al Comune di Bari – setacciare film del passato e del presente per segnalare scene in cui i personaggi fumano. L'idea di base è che, poiché fumare fa male, bisogna esercitare uno stigma s

Il veterinaio dell'orrore : cani imbottiti di eroina per passare la frontiera : Andres Elorez , veterinario spagnolo, è stato condannato a sei anni di prigione per avere impiantato eroina nello stomaco dei cani . Il tutto per per trasportare clandestinamente la droga dalla ...

Metro Exodus : la superficie diventa la nuova frontiera esplorabile nel nuovo capitolo della vita di Artyom : Il nome di Dmitrij Gluchovskij è legato a quel filone della letteratura conosciuta come distopica per aver scritto una serie di romanzi di successo, a partire dal 2005 quando aveva soltanto diciotto anni, dalle storie ambientate in un’immaginaria società vittima di un olocausto nucleare. In un mondo, in poche parole, dove nessuno di noi vorrebbe viverci per i pericoli, gli stenti e le notevoli difficoltà a cui saremmo chiamati ad ...

Ricerca di frontiera : dal suono del pensiero ai nuovi robot : Roma, 29 gen., askanews, - 'Spiegare al grande pubblico le nuove frontiere della Ricerca scientifica, dall'intelligenza delle piante al suono del pensiero, dalla neurolinguistica alla parapsicologia, ...

Apertura anno giudiziario. Marche nuova frontiera del crimine organizzato. Tutti i dati : Nella giornata di ieri, in occasione dell'Apertura dell'anno giudiziario ad Ancona, il Procuratore Generale Sergio Sottani e il presidente della Corte d'Appello Luigi Catelli hanno fatto il punto ...

Danzica frontiera dell'odio : Owsiak è un rocker che viene dal mondo degli hippies anni Settanta. Ma, come dimostra la grande partecipazione alle manifestazioni dopo la morte del sindaco, proprio questa radicale estraneità ...

Danzica frontiera dell’odio : L'assassinio del sindaco Adamowicz segna l’abisso tra la cultura dell’apertura e i neo-nazionalismi Oggi la Polonia è il cuore nero del continente. Con molti amici italiani